مال وأعمال

لدى إدارة التداول في شركة الوطني للاستثمار خدمة التداول الإلكتروني في أسواق الأسهم الأميركية بالإضافة إلى التداول بأسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة، حيث توفر الخدمات الاتية:

التداول الإلكتروني في الأسواق الأميركية

? تداول الأسهم والخيارات المدرجة في البورصة الأميركية

? تداول الأوراق المالية غير الأميركية من خلال شهادات الإيداع الدولية المدرجة في الأسواق الأميركية

? صناديق الأسواق المتداولة تتيح المجال للدخول إلى المؤشرات الأميركية الرئيسة، الصناعات، القطاعات، الأسواق الدولية والسلع الرئيسية مثل الذهب والنفط.

الأسواق الدولية الإضافية والسندات العالمية (عبر الهاتف).

? إمكانية التداول في أسواق الأسهم العالمية مثل: أوروبا، المملكة المتحدة، أستراليا، وأسواق عالمية أخرى.

? تداول السندات الإقليمية والعالمية المقومة بالدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري.

