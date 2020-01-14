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التداول في الأسواق الأميركية والعالمية


لدى إدارة التداول في شركة الوطني للاستثمار خدمة التداول الإلكتروني في أسواق الأسهم الأميركية بالإضافة إلى التداول بأسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة، حيث توفر الخدمات الاتية:
التداول الإلكتروني في الأسواق الأميركية
? تداول الأسهم والخيارات المدرجة في البورصة الأميركية
? تداول الأوراق المالية غير الأميركية من خلال شهادات الإيداع الدولية المدرجة في الأسواق الأميركية
? صناديق الأسواق المتداولة تتيح المجال للدخول إلى المؤشرات الأميركية الرئيسة، الصناعات، القطاعات، الأسواق الدولية والسلع الرئيسية مثل الذهب والنفط.
الأسواق الدولية الإضافية والسندات العالمية (عبر الهاتف).
? إمكانية التداول في أسواق الأسهم العالمية مثل: أوروبا، المملكة المتحدة، أستراليا، وأسواق عالمية أخرى.
? تداول السندات الإقليمية والعالمية المقومة بالدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري.


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