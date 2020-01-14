لدى إدارة التداول في شركة الوطني للاستثمار خدمة التداول الإلكتروني في أسواق الأسهم الأميركية بالإضافة إلى التداول بأسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة، حيث توفر الخدمات الاتية:
التداول الإلكتروني في الأسواق الأميركية
? تداول الأسهم والخيارات المدرجة في البورصة الأميركية
? تداول الأوراق المالية غير الأميركية من خلال شهادات الإيداع الدولية المدرجة في الأسواق الأميركية
? صناديق الأسواق المتداولة تتيح المجال للدخول إلى المؤشرات الأميركية الرئيسة، الصناعات، القطاعات، الأسواق الدولية والسلع الرئيسية مثل الذهب والنفط.
الأسواق الدولية الإضافية والسندات العالمية (عبر الهاتف).
? إمكانية التداول في أسواق الأسهم العالمية مثل: أوروبا، المملكة المتحدة، أستراليا، وأسواق عالمية أخرى.
? تداول السندات الإقليمية والعالمية المقومة بالدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري.