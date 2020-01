مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمتي شراء سبيكة الذهب (10 غرامات) واستلامها فوراً، وطباعة الشيكات الفورية، الاولى من نوعهما في الكويت.

جاء ذلك ضمن اطار سلسلة الخدمات المصرفية الرقمية التي أطلقها «بيتك»، ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وتطبيق شعار «جيل جديد من الخدمات المصرفية السهلة» الذي يضفي مزيدا من القيمة على تجربة العميل ويحقق متطلباتهم واحتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة بسهولة ويسر وأمان.

ولاجراء عملية شراء سبيكة الذهب (10 غرامات)، يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع KFH Go الذكية المنتشرة في 9 مناطق مختلفة في الكويت، فيجري العملية عبر الخدمة الذاتية بادخال بطاقة الصرف الآلي واختيار خدمة شراء سبيكة الذهب، أو عبر خدمة المكالمة الهاتفية مع موظف «بيتك» وطلب شراء سبيكة الذهب، ويستلم العميل سبيكة الذهب بشكل فوري.

ولاجراء عملية طباعة الشيكات الفورية، يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع KFH Go الذكية، ويجري مكالمة فيديو مع موظف «بيتك» لطلب طباعة الشيكات الفورية، وذلك بهدف استكمال الشروط الخاصة بطباعة الشيكات واستلام دفتر الشيكات (10 أوراق) فوراً.

ويحرص «بيتك» على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والانفراد بطرح حلول مالية مبتكرة يمكن انجازها عبر قنوات الخدمة الذاتية من خلال الموبايل أو عبر البرمجيات التفاعلية، وتقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي وأجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية، الأمر الذي يسهم باضافة قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية مبسطة وسريعة وسهلة.

ومن أبرز الحلول المالية التي أطلقها «بيتك»: خدمة الايداع النقدي بالبطاقة المدنية، وخدمة السحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» أو البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وفتح حساب (الذهب – التوفير – الرابح – الخدمة الآلية) وكذلك بيع وشراء الذهب، وخدمة «KFH Xpress» للتحويلات المالية الفورية عبر الحدود، وخدمة التحويلات المالية الفورية باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، وخدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد إلكترونياً في الفروع المصرفية، وخدمة KFH Pay للدفع الالكتروني، وخدمة الـChatbot عبر منصاته المختلفة، الموقع الإلكتروني للبنك والهواتف الذكية، وخدمة الـ «KFH-Wallet» المدعومة بخدمة التمكين الرقمي للدفع عبر الهواتف الذكية MDES، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتوفرة على KFHonline، أو عبر فروع KFH Go