مال وأعمال

كشفت احدث احصائية لـ «النهار» ان عام 2019 شهد بيع 59 قسيمة حرفية في مناطق العارضية الحرفية وغرب ابو فطيرة الحرفية وابو فطيرة الحرفية بنمو في الاسعار بنحو 22 في المئة عن عام 2018 مع زيادة الطلب من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على هذه المشاريع لاقامة مشاريعهم عليها .

وأشارت الاحصائية التي أعدتها «النهار» الى ان المساحة الكلية التي تم بيعها في هذه المناطق بلغت 21.500 الف متر مربع بقيمة 76.513 مليون دينار حيث استحوذت منطقة العارضية الحرفية على النصيب الاكبر في المبيعات بـ 36 قسيمة بمساحة 9 آلاف متر مربع بقيمة اجمالية 36.287 مليون دينار بمتوسط سعر المتر نحو 6048 دينار، وجاءت بعدها في التداول منطقة غرب ابوفطيرة الحرفية التي شهدت تداول 18 قسيمة بمساحة اجمالية 10 آلاف متر مربع بقيمة اجمالية 30.076 مليون دينار بمتوسط سعر المتر نحو 3007.6 دنانير، واخيرا منطقة ابوفطيرة الحرفية التي شهدت تداول 5 قسائم بمساحة 2500 متر بقيمة 10.150 ملايين دينار بمتوسط سعر المتر المربع نحو 4060 دينارا . وأوضحت الاحصائية ان قسائم منطقة العارضية الحرفية بلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 250 متراً بمتوسط سعر يتراوح ما بين 510 آلاف دينار بحد أدنى الى 1.300 مليون دينار بحد أقصى وذلك وفقا للموقع وتميزه بينما شهدت منطقة غرب أبوفطيرة بيع 10 قسائم حرفية (منها 9 قسائم مساحة 500 متر وقسيمة واحدة مساحتها 1000 متر مربع) بسعر يتراوح ما بين 1.25 مليون دينار الى 1.3 مليون دينار كما تم بيع 4 بنايات حرفية مساحة كل منها 500 متر بـ يتراوح ما بين 1,3 مليون دينار و1.7 مليون دينار للقسيمة واحدة، وتم بيع مبنيان حرفيان مساحة كل منهما 1000 متر بقيمة 3.698 مليون دينار لكل منها .

أما منطقة أبوفطيرة الحرفية فقد شهدت بيع مجمع حرفي 500 متر بـ 2.250 مليون دينار، بالاضافة الى محال تجارية مساحتها 500 متر بـ 2.25 مليون دينار كما تم بيع بناية حرفية 500 متر بـ 2.25 مليون دينار واخيرا قطعتين ارض كل منها 500 متر مربع تم بيع واحدة بـ 1.15 مليون دينار والثانية بـ2.25 مليون دينار .

وأشار عقاريون الى ان الطلب على القسائم الحرفية في العارضية وأبوفطيرة تشهدان الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدل على نجاح الاستثمار بهما، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في كميات وحجم التداول خلال عام 2019 واصبحتا من المناطق المطلوبه للاستثمار الحرفي سواء كان هذا الاستثمار قصير الأجل من خلال عمليات المضاربة على القسائم الحرفية أو من خلال استثمار طويل الأجل عن طريق بناء وإدارة مشاريع خدمية حديثة. وأوضحوا انه وفقا للكشوف الصادرة من قبل الهيئة العامة للصناعة فإن عدد الحرف الصناعية الموزعة على أنشطة متعددة منها على سبيل المثال الأغذية والمشروبات والتبغ، صناعة الخشب ومنتجاته، الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، الملبوسات والمنسوجات والصناعات الجلدية، الكيماويات والمشتقات النفطية، المنتجات التعدينية غير المعدنية، المنتجات المعدنية الأساسية ، ويعتبر نشاط المنتجات الغذائة والمعدنية من أكثر الحرف الصناعية نشاطا. وشدد عقاريون على ان القطاع الحرفي أصبح مستهدفا من المستثمرين من أفراد ومؤسسات الامر الذي ساهم في ارتفاع الاسعار نتيجة عمليات المضاربة للاستفادة من نقص المعروض خاصة في ظل تعاظم الايجارات في المناطق الحيوية مثل الري والشويخ، لافتين الى ان القطاع الحرفي بدأ يشهد تركيزا من الشركات الاستثمارية في المضاربة على القسائم والاستفادة من عمليات المضاربة خاصة ان النظرة اليه اختلفت خلال العامين الاخيرين بعد ان كان غير مستهدف بشكل كبير من قبل الشركات المساهمة، حيث يغلب على هذه المناطق ملكية الطابع الفردي أو العائلي وذلك بسبب العوائد العالية تفوق بكثير العوائد السائدة في القطاع العقاري الاستثماري والتجاري. وزادوا ان المناطق الحرفية وخاصة منطقة العارضية الحرفية أصبحت سوق جاذب للتطوير حيث تعتبر البنية التحتية والخدمية غير مطورة ما يتيح المجال أمام المزيد من التطويرخاصة مع موقعها الاستراتيجي من حيث قربهما من المناطق المؤهلة ومن الموانئ والاسواق ، موضحين انه تتميز المناطق الحرفية بتعدد امكانية الاستغلال وطبيعة الأنشطة مثل: الصناعة ،التجارة، التخزين، المكاتب التجارية والمعارض وهو الذي لا توفره أي مناطق أخرى، بالاضافة الى انه على الرغم مما يشاع عن إعادة النظر في استغلال حقوق الانتفاع فإنه ما يوجد على ارض الواقع من استثمارات ضخمة تعطي الطمأنينة على المدى البعيد على استقرار وبقاء الوضع التعاقدي والقانوني مع أملاك الدولة.

وتوقع عقاريون ان يشهد العقار الحرفي في 2020 المزيد من الطلب والارتفاع في الاسعار وذلك لنقص المعروض من القسائم الصناعية وكذلك بالمقابل زيادة الطلب من الشباب الذي يبحث عن الاستثمار الحرفي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل التسهيلات العديدة التي قدمها القانون في نسب المشاركة في المشاريع الحكومية وتسويق في التعاونيات، لافتين ان المتوسط المتوقع للارتفاع سيتجاوز 15 في المئة خلال العام الحالي في قلة الاراضي الصناعية او الحرفية المتميزة التي تشهد نشاطا واسعا وتركز معظم الانشطة والقلق الدائم من امكانية تعديل الرسوم المفروضة على القسائم الصناعية من قبل الهيئة العامة للصناعة التي تدفع بشكل سنوي وفقا لما هو محدد بعقود التخصيص لتلك القسائم.

