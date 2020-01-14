مال وأعمال

كشف استبيان جديد أجراه بيت.كوم بالتعاون مع يوجوف، عن الاتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها من منظور الموظفين وأصحاب العمل، إذ أظهر أن أهم ثلاثة عوامل تجذب الكفاءات هي الرواتب والتعويضات (69 في المئة) وسمعة الشركة (56 في المئة) وبيئة العمل (55 في المئة). بينما تمثلت العوامل الأقل أهمية في المظهر الخارجي للشركة مثل الشعار وتصميم الموقع الإلكتروني (17 في المئة) والتواجد الإعلامي (14 في المئة).

بالإضافة إلى ذلك، صرح 7 من 10 مشاركين في الكويت أن الشركة تكون أكثر جاذبية في حال اتسمت بالأخلاق واتبعت ممارسات جيدة. كما قال 59 في المئة من المشاركين أنهم يبحثون عن الشركات التي تتمتع بثقافة عمل ودية.

وقالت علا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «نحن نقدم خدماتنا لأكثر من 38 مليون مهني مسجّلين على بيت.كوم، لذلك من المهم لنا أن نفهم دوافعهم وتوقعاتهم، إذ يُعتبر ذلك ضروريًّا للشركات التي تسعى لجذب الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاحتفاظ بها. ويكشف هذا الاستبيان الجديد عن العوامل المتعددة التي تعزّز التزام الموظفين تجاه عملهم، والتي تشمل تدريبهم وتقييم مهاراتهم، والبيئة التي يعملون فيها، وفرصهم في النمو والتطور، بالإضافة إلى علاقاتهم مع شركاتهم. ونحن سعداء لمشاركة هذه البيانات مع ملايين الشركات والباحثين عن عمل حتى نواصل في تمكينهم».

تعتبر عملية جذب الكفاءات خطوة مهمة يتعين على أصحاب العمل أخذها بعين الاعتبار. عندما سُئل المشاركين في الكويت عن مدى اهتمام الشركات بجذب الباحثين عن عمل وتشجيعهم على التقدم للعمل لديها، قال 33 في المئة أن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، فيما قال 29 في المئة منهم انها تبذل بعض الجهود في هذا المجال، فيما اعتبر 13 في المئة من المشاركين بأن الجهود المبذولة في هذا المجال قليلة، وقال 4 في المئة ان الشركات لا تبذل أي جهد في هذا المجال. تُعتبر مواقع التواصل الاجتماعي (30 في المئة) وصفحات الشركات عبر الإنترنت التي تستهدف الباحثين عن عمل (19 في المئة) كأكثر الوسائل فعالية لتسويق ثقافة الشركة أمام الباحثين عن عمل. وعندما سُئل المشاركون عن نوع المعلومات التي تثير اهتمام الباحثين عن عمل للانضمام إلى شركة معينة، اختار 70 في المئة المزايا والفوائد التي توفرها الشركة، فيما اختار 53 في المئة جوائز وإنجازات الشركة.

أظهر استبيان «بيت.كوم» أن أكثر السمات التي يهتم بها المهنيون في الكويت بعد حصولهم على الوظيفة هي فرص التطوّر الوظيفي (68 في المئة)، يليها أسلوب الإدارة (58 في المئة)، والتدريب والدعم (56 في المئة)، ومن ثم بيئة العمل (56 في المئة).

وبرزت فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (44 في المئة) كأهم العوامل التي تعزّز ولاء المهنيين تجاه الشركة، يتبعها الأمن الوظيفي (43 في المئة).

تعتبر ثقافة العمل التي تعزّز دافعية الموظفين والالتزام التنظيمي عنصرا أساسياً للاحتفاظ بالموظفين. وقد أشار الاستبيان إلى أن ثلثي المشاركين يعملون في شركتهم الحالية منذ أكثر من عامين. إضافة إلى ذلك، قال 70 في المئة أنهم سيتقدمون للعمل في شركتهم الحالية في نفس المنصب لو أُتيح لهم الخيار للقيام بذلك من جديد.

من جهته قال زافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «إن استبيان جذب الكفاءات والاحتفاظ بها يلقي الضوء على العوامل المهمة التي تؤثر على أداء موظفي الشركات ورضاهم. يمتلك المهنيون في المنطقة احتياجات وأولويات متنوعة عندما يتعلق الأمر ببيئة العمل المثالية بالنسبة لهم، ويشعر معظم المشاركين بالرضا عن وظائفهم الحالية، حيث ينصحون الباحثين عن عمل بالتقدم للعمل في شركاتهم. وفي الوقت نفسه، يجب أن تواصل الشركات في إشراك موظفيها وطلب آرائهم باستمرار بهدف تحسين قدرتها على جذب الكفاءات وزيادة ولائها. وبحسب الاستبيان، يوافق 57 في المئة من المهنيين على أن شركتهم تستمع بانتظام لملاحظات موظفيها لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل».

