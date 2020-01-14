مال وأعمال

ارتفعت معظم بورصات الخليج الرئيسية امس مع انحسار المخاوف من نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران وتحول اهتمام المستثمرين لبدء الإعلان عن نتائج أعمال الشركات هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.4 في المئة في حين كسب سهم مصرف الراجحي 0.6 في المئة، وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدا في المئة.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3 في المئة إلى 34.9 ريالا.

وقال طارق فضل الله من نومورا لإدارة الاصول الشرق الأوسط نقلا عن مارمور ريسيرش «من المتوقع أن تزيد أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.5 في المئة هذا العام ويُتوقع أن تزيد الأرباح في السعودية 7.1 في المئة».

وفي قطر، ارتفع مؤشر البورصة 0.5 في المئة مع صعود سهم أكبر بنوك الخليج بنك قطر الوطني 1.7 في المئة قبل إعلان نتائجه يوم الثلاثاء. وزاد سهم قطر لنقل الغاز 2.1 في المئة.

وأضاف مؤشر دبي 0.7 في المئة وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 في المئة وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 في المئة.

واستقر مؤشر أبوظبي، وفقد سهم بنك أبوظبي الأول 0.3 في المئة في حين قفز سهم الشركة العالمية القابضة 5.8 في المئة.

وبورصتا الكويت وعمان مغلقتان حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

