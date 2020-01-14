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أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني رئيس اللجنة العليا للإشراف على معرض الكويت للطيران 2020، الشيخ سلمان الحمود الصباح، أن الكويت أولت اهتماما بالغا لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في صناعة الطيران المدني، وانطلاقا من ضرورة رفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر الواجهة الحضارية للبلاد.

وأضاف أن الطيران المدني اعتمدت منهجية جديدة تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035) وتتمثل مرتكزاتها الرئيسة في تحول البلاد لمركز اقليمي نشط في حركة العبور للربط بين الغرب والشرق لتنفيذ واحدة من اولويات الدولة التي تتبلور في تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني.

وأشاد الشيخ سلمان الحمود الصباح بالجهود الكبيرة للديوان الاميري على رعاية ودعم المعرض، مثمنا كذلك الجهود الفاعلة للجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للمعرض لجهودهم على مدى 10 شهور والتي تكللت بإتمام الاستعدادات لانطلاق المعرض في موعده .

وبدوره أكد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران2020 أحمد إسماعيل بهبهاني أن معرض الطيران الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير بمطار الكويت الدولي يمثل بدء مرحلة جديدة من التطلعات والتحديات وقفزة حضارية جديدة تخطوها الكويت في صناعة معارض الطيران حول العالم، لاسيما أنها من أولى الدول المستثمرة بمجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط . وأوضح بهبهاني في تصريح صحافي أن المعرض سيسهم في تعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية ودعم رؤية (كويت جديدة 2035) لجعل دولة الكويت مركزا تجاريا واقتصاديا، لاسيما اتاحة الوصول إلى سوق عالمية كبيرة مستهلكة لصناعة الطيران المدني والعسكري، مشيرا إلى أن صناعة الطيران في منطقة الخليج العربي باتت مهمة وجاذبة من حيث الموقع الإستراتيجي، لافتا في الوقت ذاته إلى ان المعرض يهدف إلى الترويج للطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المعرض يمثل إضافة جديدة للإنجازات التي تشهدها دولة الكويت ويسلط الضوء على قدرة الدولة على تنظيم المعارض المتخصصة الدولية، واصفا اياه بأنه فرصة جديدة تتيح لدولة الكويت تسليط الضوء على تجربتها التنموية الفريدة أمام العالم ونقل الخبرات العالمية وآخر المستجدات والتكنولوجيا في مجال الطيران والفضاء .

وأشار بهبهاني إلى أن الدعم اللامحدود من قبل الجهات المسؤولة بالدولة يزيد الطموح إلى إبراز معرض الكويت للطيران 2020 إلى أفضل المستويات، وتحقيق مزيد من فرص النمو والازدهار في هذا القطاع المهم، خصوصاً أن دولة الكويت هي دولة الإنجازات ودائما ما تتبنى الأفكار الجديدة وتسعى نحو التفرد والتميز ومن هنا بدأت فكرة إقامة معرض الكويت للطيران .

وبين أن المعرض ستشارك فيه أكثر من 35 دولة و 200 شركة من شركات الطيران المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات الخدمات ذات الصلة بالطيران لعرض آخر ما تم التوصل إليه من تطوير في مجال صناعة الطيران وتقديم آخر التقنيات المتخصصة في هذا المجال ، وأكثر من 70 طائرة مدنية وعسكرية.

ولفت إلى أن المعرض يتضمن أفضل البرامج والأنشطة لزوار المعرض من المواطنين والدول الشقيقة والصديقة وتخصيص منطقة مجهزة بجميع المتطلبات لاستقبال الزوار للاستمتاع بأجواء المعرض ومشاهدة العروض الجوية ومنح الجميع فرصة تذوق عالم الطيران المميز، متوقعا أن يفوق عدد الزوار 60 ألف زائر.

وتوجه بهبهاني بالشكر إلى إدارة الطيران المدني وإلى وزارات الدفاع والداخلية والاعلام، والجهات الراعية لمعرض الكويت للطيران، وذلك لدعمهم اللامحدود لإقامة معرض الكويت للطيران الأول، حيث قاموا بتقديم جميع التسهيلات الممكنة ولم يألو جهدا في تذليل العقبات أمام هذا الحدث العالمي غير المسبوق.

