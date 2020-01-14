مال وأعمال

استقرت أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين للتوقيع المقرر لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الحالي ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتا إلى 64.99 دولارا للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 59.09 دولارا للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة. وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر عقب غارة بطائرة مسيرة أميركية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا وردت طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في العراق.

لكن الأسعار نزلت مجددا مع تراجع واشنطن وطهران بعدما أشرفا على الانزلاق لنزاع مباشر.

ولامس خام القياس العالمي برنت 71.75 دولارا «زين» للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يغلق دون 65 دولارا.

وقال كيم كوانج-راي محلل السلع الأولية في سامسونغ فيوتشرز في سول «احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران تلاشى... بالنسبة لهذا الأسبوع، فإن توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيقود لصعود أسعار النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب».

وفي اطار متصل قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر للطاقة «ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية... في ظل استمرار التوترات المحتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط».

كما أبلغ مؤتمرا للطاقة أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.

