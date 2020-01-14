مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين ما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1553.93 دولارا للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المئة إلى 1555.80 دولارا.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الابيض المقرر.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن التزامات الصين في اتفاق المرحلة واحد التجاري لم تتغير خلال عملية الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا وستُعلن هذا الأسبوع. كما أسهم في تهدئة المخاوف أكثر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت ذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا علي إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الخلافات.

وارتفعت أسعار الذهب 18 في المئة العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.

وصعد الدولار قبل التوقيع ما يزيد كلفة الذهب للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نرل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2114.62 دولارا للأوقية وتراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 18.02 دولارا وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 973.51 دولارا.

