مال وأعمال

وقعت شركة مطار البحرين اتفاقية تدريب مع أكاديمية الخليج للطيران لتوفير دورات تدريبية على أمن الطيران المدني بشكل سنوي لمئات من موظفي وزارة الداخلية العاملين في المطار، بحضور وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة م. كمال بن أحمد محمد.

وتهدف الاتفاقية الى تزويد أفراد شرطة المطار وموظفي الجمارك بجميع المهارات اللازمة لمواكبة المتطلبات الأمنية الموسّعة التي يتميز بها مبنى المسافرين الجديد.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، ومدير إدارة المنافذ الجوية بوزارة الداخلية العقيد راشد الباكر والرئيس التنفيذي لأكاديمية الخليج للطيران القبطان ظافر العباسي، وذلك في مبنى شركة مطار البحرين الدولي في المحرّق.

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار البرامج التدريبية الشاملة التي تعقدها وزارة الداخلية لتغطية جميع الاشتراطات الدولية لأمن الطيران المدني في مطار البحرين الدولي، إذ تزوّد موظفي المطار بالتدريب والمهارات اللازمة التي تمكّنهم من تحديد المخاطر التي قد تطرأ على عمليات الطيران المدني، ومن ثم التعامل معها بالشكل المناسب.

