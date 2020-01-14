مال وأعمال

أعلنت مجموعة «زين» أنّ شركتها التابعة لشركة زين درون حصلت على شهادة الأيزو العالمية للتميّز في نظام إدارة الجودة (QMS) 9001:2015 ISO، لتكون أوّل مزوّد لخدمات الطائرات بدون طيار يحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الخطوة ستجعلها من الشركات المعتمدة، والمعترف بها دوليا في مجال الطائرات بدون طيار، إذ إن شهادة الأيزو العالمية (9001 ISO) تحدد متطلّبات معيار نظام إدارة الجودة (QMS) الذي توصّلت إليه المؤسسات لإثبات القدرة على توفير الخدمات التي تلبّي بدورها متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية، فضلاً عن خلق كفاءات تشغيلية من خلال تنظيم وتبسيط الأعمال. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تقدم ضمانات للأطراف الخارجية بأنّ «زين درون» تتبّع نهجا يختص بمعايير تقديم الخدمات، وتقييم المخاطر، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق إدارة الجودة الفعّالة ضمن أعمال المؤسسة، كما يساعد المعيار المعترف به دوليًا المؤسسات على تطبيق نهج محوره العملاء، وعلى تحسين العمليات الجارية لتحقيق الكفاءة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زين درون» عبدالعزيز جواد « تعتبر شهادة

9001:2015 ISO الخطوة التالية في أن تقدم الشركة نفسها كمزود رائد لخدمات الطائرات بدون طيار في أسواق الشرق الأوسط، كما تؤكد هذه الخطوة لشركائنا أنّنا نحرص تماما على المحافظة على معايير الجودة في أعمالنا». وأضاف جواد قائلا «بالنسبة إلى شركائنا الدوليين فإنّها توفّر معيارا خاصا بمستوى النهج العملي الذي يركّز على العملاء، والذي يجب الحفاظ عليه كي نكون من الشركات الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار».

