مال وأعمال

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي للعملات التي تتأثر بالتجارة فيما عوض الدولار الأسترالي بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع قرب التوقيع على اتفاق أولي للتجارة بين الصين والولايات المتحدة ما عزز المعنويات.

ويُعد اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين، الذي يُوقع في البيت الابيض يوم الأربعاء المقبل، خطوة أولى تجاه إنهاء النزاع التجاري المدمر الدائر منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعكس تعافي الين، الذي سجل أدنى مستوياته في عدة أعوام في سبتمبر ، تنامي ثقة المستثمرين باجتياز أسوأ مراحل حرب التجارة.

وتجاوز اليوان في التعاملات الخارجية 6.9 مقابل الدولار ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في خمسة أشهر ونصف الشهر عند 6.8944 مقابل الدولار مرتفعا 0.3 في المئة مقابل العملة الأميركية خلال.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي نالت منه مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في البلاد، 0.3 في المئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6919 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة لأعلى مستوى 0.6650 دولار.

ونزلت العملة اليابانية 0.1 في المئة إلى 109.65 ينات للدولار مقتربة من أقل مستوى في سبعة أشهر وهبطت 0.6 في المئة لأدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الوون الكوري الشديد التأثر بالتجارة. وقلصت عطلة في اليابان حجم التداولات ككل.

ونزل الجنيه الاسترليني إلى 1.2995 دولار ومقابل اليورو إلى 85.62 بنسا.

واستمر اليورو في نطاق 1.1125 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 في المئة إلى 97.417.

في إطار متصل قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية خلال اجتماع جرى في مطلع الأسبوع إن بكين تخلصت من قروض رديئة بنحو تريليوني يوان (289.11 مليار دولار) على مدى العام الماضي في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الإقراض مرتفع المخاطر.

وقالت اللجنة في إشعار إن إجمالي أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفضت 16 تريليون يوان على مدى السنوات الثلاث الفائتة.

وذكرت أنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمي في 2020 وستشدد العقوبات لمنتهكي القواعد التنظيمية.

وتسعى اللجنة إلى معالجة المخاطر المالية المتنامية في الصين، في ضوء تعرض عشرات المقرضين الصغار لضغوط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.

لكن الإشعار قال إن معدل القروض إلى الاقتصاد الحقيقي واصل الصعود، ليبلغ 17 تريليون يوان في 2019، مرتفعا نحو سبعة في المئة مقارنة مع العام السابق.

يأتي هذا فيما استهلت الأسهم الأوروبية جلسة أمس بتعاملات مكبوحة في ظل انتظار الأسواق توقيع اتفاق تجارة صيني أميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا بدعم من تحديثات شركات وساطة وتغييرات في مستهدفات الأسعار.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي بعد انحسار التوترات الأميركية الإيرانية.

وكان المؤشر صاعدا 0.02 في المئة مع ارتفاع الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصادات المنطقة، بحوالي 0.2 في المئة، إذ أن المستثمرين في حالة حذر قبيل اتفاق «المرحلة-واحد» التجاري المتوقع أن يجري توقيعه بواشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكانت أسهم التكنولوجيا صاحبة الأداء الأفضل على المؤشر داكس الألماني، إذ صعد سهم مزود خدمات البرمجيات ساب، وهو الأكبر على المؤشر، نحو 0.2 في المئة بعد أن رفعت سيتي جروب السعر المستهدف.

كما زاد سهم مجموعة التكنولوجيا سيمنس 0.3 في المئة بعد أن استأنف غولدمان ساكس تغطية السهم بتوصية «بالشراء».

وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي حوالي 0.4 في المئة، إذ قاد سهم أفاست البريطانية المتخصصة في برمجيات الحماية المكاسب بعد رفع تصنيفها من جانب جيه.بي مورغان.

