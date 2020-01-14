مال وأعمال

حافظت أسواق الأسهم العالمية على مسارها الإيجابي حيث تراجعت التوترات في الشرق الأوسط خلال الأسبوع بعد تخفيف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. كان تقرير سوق العمل الأميركي لشهر ديسمبر مخيبًا للآمال بالنسبة للمشاركين في السوق، حيث كان من المتوقع بشكل كبير الاعتدال بعد الإضافات الضخمة لشهر نوفمبر. انخفض سعر خام برنت بنسبة 5.28 في المئة خلال الأسبوع متأثراً بتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من وفرة عالمية في عام 2020.

وإقليمياً، أغلقت المؤشرات الثمانية بشكل سلبي خلال الأسبوع. وحسب تقرير متخصص كان مؤشر الكويت الأسوأ أداءً إقليمياً حيث بلغت خسائره 1.32 في المئة، يليه مؤشر مصر بخسائر بلغت 1.22 في المئة و0.91 في المئة في البحرين. أغلقت المملكة العربية السعودية بانخفاض بلغت نسبته 0.61 في المئة خلال الأسبوع، لكن على الرغم من ذلك استعاد المؤشر معظم الخسائر المسجلة في بداية الأسبوع.

وسيستمر عدم اليقين السياسي في التأثير على الأسواق العالمية، ومع ذلك سيواجه المستثمرون المخاوف من خلال تحويل انتباههم نحو تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وموسم الأرباح القادم. سيكون من المهم جداً الحذر وانتظار استقرار التوترات في الأسابيع المقبلة في مثل هذه البيئة السوقية.

وبالنسبة للأسواق الإقليمية، ستستمر المخاطر السياسية المتزايدة في الشرق الأوسط في التحكم في الأسابيع المقبلة وقد يبحث المستثمرون عن علامات استقرار لاستعادة الثقة.

