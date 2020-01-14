مال وأعمال

كشفت «سيلزفورس»، عن تقريرها الخاص بالتسوق الإلكتروني لموسم العطلات 2019، والذي أشار إلى زيادة بنسبة 80 في المئة في الإنفاق الإلكتروني خلال موسم التسوق لعام 2019، حيث بلغت قيمة الانفاق العالمي 723 مليار دولار.

في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني، ارتفعت حركة البيانات الرقمية بنسبة 13 في المئة في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام 2018.

? 10 في المئة من طلبات الشراء الإلكتروني و5 في المئة من العائدات الرقمية جاءت من قنوات مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي.

? حقق أسبوع التسوق الإلكتروني 2019 رقماً قياسياً، حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 143 مليار دولار.

? شهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة «انقر واستلم» نشاطاً أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56 في المئة، وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18 في المئة.

? شكل الهاتف المحمول أبرز جهاز مستخدم في حركة المرور الرقمية وطلبات الشراء. وشهدت أيام الذروة ما يصل إلى 80 في المئة من الحركة الرقمية و65 في المئة من الطلبات الرقمية تمت عبر أجهزة محمولة.

وبهذه المناسبة، قال روب جراف، نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات الخاصة بتجارة التجزئة لدى «سيلزفورس»: «حققت المتاجر الإلكترونية نجاحاً لافتاً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الجوالة، وخدمة الاستلام من المتاجر، وعمليات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي وعبر المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتوجب على العلامات التجارية خلال العام 2020 النظر في أساليب جديدة لدمج هذه التجارب في المتاجر التقليدية بهدف توفير أفضل تجربة تسوق على الاطلاق».

