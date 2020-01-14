مال وأعمال

على ضفاف نهر التايمز في عاصمة الضباب لندن يمكن لشركة متعددة الجنسيات أن تبيع 5 مليارات سهم في غضون عشرين دقيقة فقط، ويمكن كذلك لشركة ناشئة من الولايات المتحدة أن تلتقي بمستثمرين من الصين من أجل تمويل توسعاتها القادمة بكل سهولة. وبينما تستمر مياه التايمز في التدفق بالعاصمة العتيقة التي مازالت تحتفظ بطابعها الإمبراطوري، تقف اليوم مياه القطاع المالي البريطاني في مواجهة شبح الركود.

فمنذ يونيو 2016 حينما أصبح البريطانيون على علم بأنهم سوف يغادرون الاتحاد الأوروبي، جرت مياه كثيرة في القطاع المالي في بريطانيا. فالخبراء الماليون والاقتصاديون منقسمون حول كلفة الخروج من التكتل الأوروبي، وتأثير تلك الخطوة على الاقتصاد البريطاني بشكل عام وعلى القطاع المالي بشكل خاص.

ويخاف الكثيرون من تأثير البريكست على الصناعة المالية التي تشمل شركات إدارة الأموال، والبنوك، وشركات الائتمان والتأمين وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها، وذلك انطلاًقا من الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد البريطاني، حيث يسهم بما يقرب من 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة، وفي نحو أكثر من مليوني وظيفة.

واعتبرت لندن في أوقات كثيرة البورصة الأهم في العالم بعد نيويورك، حتى منافستها مع البورصات الآسيوية الكبرى مثل هونغ كونغ كانت شبه محسومة. فالبريطانيون يعتمدون على أصدقائهم الأوروبيين في استمرار حيوية ونشاط بورصتهم، ولكن يبدو أن الحال آخذة في التغير بعد البريكست.

فمنذ ظهور نتيجة الاستفتاء في منتصف 2016 نقلت أكثر من 300 شركة تعمل في القطاع المالي في لندن مقراتها لدول أوروبية أخرى. يشير أحد التقديرات إلى أن ما يعادل 1 تريليون دولار من الأصول قد يغادر بريطانيا مع تلك الشركات.

زاعتمد القطاع المالي في لندن طوال السنوات العشرين الأخيرة، على قدرة لندن على جذب المزيد والمزيد من الشركات الكبرى والبنوك التي تسهم بدورها في انتعاش أكبر للقطاع. كان رجال الأعمال من فرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من المراكز الاقتصادية المهمة في العالم يلتقون في لندن التي تمتلك بنية تحتية مالية وتكنولوجية جيدة من أجل تسهيل أعمال هؤلاء.

ما الذي يدفع كثيرين للهرب من لندن؟

في ظل تعثر المفاوضات بين بروكسل ولندن حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتعثر مفاوضات الحفاظ على تميز القطاع المالي في لندن عن منافسيه في أوروبا والتوقعات الحالية باتجاه الخروج دون اتفاق تتزايد المخاوف حول مستقبل القطاع المالي في لندن.

ويخاف الكثيرون من هذا المستقبل المظلم لأن الشركات ببساطة تعتمد بشكل رئيسي على خدمات إصدار جوازات السفر لموظفيها ومديريها التنفيذيين مما يضمن حرية وصول هؤلاء لأي جزء من الاتحاد الأوروبي ما دامت لندن عضوًا بالتكتل الأوروبي.

هل يمكن أن تفقد لندن مكانتها المالية؟

على الرغم من كل تلك التخوفات إلا أن العديد من التحليلات ترجح أن يكون التأثير السلبي للبريكست محدودًا على القطاع المالي، متوقعة أن التأثير السلبي قصير المدى.

