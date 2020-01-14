اقتصاد مصر

تستهدف الحكومة المصرية، زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 200 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه عن العام الحالي. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن قيمة الاستثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي بلغت نحو 140 مليار جنيه، مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018-2019. وتهدف زيادة الاستمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، إضافة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل. ومن ناحية أخرى، التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة بعض الطلبات المقدمة من جانب عددٍ من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، وخلال اللقاء، عرض المستشار محمد عبدالوهاب، طلباً مقدماً من جانب مستثمر كويتي لشراء قطعة أرض بمنطقة المعادي، وذلك بغرض التوسع في أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحي يضم فندقاً وشققاً فندقية ووحدات إدارية ومركزاً تجارياً، بتكلفة استثمارية تبلغ 125 مليون دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل ، وفي هذا الصدد، تواصل رئيس الوزراء مع وزير البترول للتنسيق مع المستثمر، خاصة أن هذه الأرض تتبع وزارة البترول، وشدد رئيس الوزراء على مراعاة أن يكون الحصول على قطعة الأرض مشروطاً بمدى زمني محدد للتنفيذ. ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لطلب آخر مقدم من مستثمر أردني للدخول في شراكة مع القطاع العام بمصر لتشغيل وتمويل بعض مزارع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، من خلال ضخ استثمارات متوقعة بقيمة ملياري جنيه، وذلك بحكم خبرته في إدارة شركة متخصصة لتربية جميع أنواع الحيوانات من أجل إنتاج السلالات، والألبان، والتسمين، وكذلك إنتاج اللحوم، ولهذه الشركة فروع في كل من رومانيا والبرازيل وكولومبيا والأردن. وكلّف رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع وزير الزراعة، وترتيب لقاء مع المستثمر الأردني، لعقد شراكة مع الوزارة في عدد من مشروعات الثروة الحيوانية التي تمتلكها.

كما ناقش رئيس الوزراء مع المستشار محمد عبدالوهاب، طلباً آخر مقدماً من جانب رئيس إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات الطبية، للحصول على قطعة أرض في مدينة الشروق، لإقامة جامعة دولية للعلوم الطبية على مساحة 72 فداناً، تضم عدداً من الكليات الطبية، بالاتفاق مع جامعات بريطانية، إلى جانب إنشاء مستشفى تعليمي دولي تضم 300 سرير، وقرية للرعاية الصحية للمسنين، ومركز تجاريّ، ومجمع سكني يضم سكناً للطلاب.. وبالفعل تقدم المستثمر لوزارة الإسكان، ودفع مقدم الحصول على الأرض، ويطلب سرعة إنهاء إجراءات التسليم، فأكد رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الاستثمارات في المشروعات التعليمية، ولكن اشترط لحصول المستثمر على قطعة الأرض المطلوبة تحديد إطار زمني واضح لبدء تنفيذ المشروع.

