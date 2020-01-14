اقتصاد مصر

أعلن البنك المركزي المصري تمديد العمل بمبادرة دعم العاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2020 ، وذكر البنك المركزي في بيان له إن القرار يأتي لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد ومورد للنقد الأجنبي وفي ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به على أن يتم قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية يقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأوضح المركزي في بيانه أن مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمده 6 أشهر إضافة من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2019 – العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة .

وشدد المركزي على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية. فيما شدد البنك المركزي أن المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن الأشخاص الاعتبارية سوءا المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه فتم الموافقة على إصدار مبادرة للقطاع السياحي تسري على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية يبدأ سريان المبادرة اعتبارا من تاريخ وحتى 31 ديسمبر 2020 .

ونبه «المركزي» أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري ، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ50% كمعلومة تاريخية فقط وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد تحرير جميع الضمانات الخاصة بتلك المديونية تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

