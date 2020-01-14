اقتصاد مصر

يعقد البرلمان المصري ممثلاً في لجنة الخطة والموازنة برئاسة د.حسين عيسى، اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه في السنة بدلا من 8000 في القانون القائم، وتحريك الشريحة الثانية والتي تخضع لضريبة نسبتها 10 في المئة لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هي بنص المادة القائم بالقانون الحالي، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف (15 في المئة)، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20 في المئة)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5 في المئة).

