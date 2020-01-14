اقتصاد مصر

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن حقل ظهر العملاق بمنطقة امتياز شروق في البحر المتوسط والتابع لشركة «إيني» الايطالية، أنتج حوالي 21 مليار قدم مكعبة من الغاز منذ بداية عام 2020.

وأضافت أن حقل ظهر يعد حاليا من أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وفي منطقة البحر المتوسط ، ويساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلي المصري من خلال الشبكة القومية للغازات، ورفع إنتاج إلى البلاد إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا.

وكان م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر في إطار البرنامج الطموح الذي تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار وهي الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادي وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لجميع جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية وحرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

