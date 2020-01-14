اقتصاد مصر

أعلن البنك المركزي المصري، أن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمصر بنهاية شهر ديسمبر 2019 هامشي بنسبة 0.14 في المئة بقيمة 65 مليون دولار، على أساس شهري، وأوضح المركزي أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر. مقابل 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019. كان البنك المركزي المصري، وقع في أكتوبر 2019، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن ، وحصلت مصر على 5 ودائع من المملكة العربية السعودية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار. خلال الفترة من مايو 2012 حتى يونيو 2017، وكان من المقرر سداد جزء منها بقيمة 5.2 مليارات دولار أكتوبر 2019.