اقتصاد مصر

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها حققت تعاقدات وحجوزات بيعية خلال العام المنقضي 2019 بلغت أكثر من 6.3 مليارات جنيه، مقابل 5.49 مليارات جنيه عام 2018. وأضافت الشركة في بيان وجهته للبورصة المصرية أن حجم التعاقدات ارتفعت بنسبة 15 في المئة بفضل الطلب على المشروعات السكنية والتنوع في المنتجات العقارية بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أنه تقوم حالياً بتطوير أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية في مشروعاتها الخمسة الرئيسة في القاهرة الكبرى. وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تحقيق صافي أرباح بلغت 630.98 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 869.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018. فيما انخفضت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.06 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعزت الشركة انخفاض الإيرادات المجمعة إلى انخفاض الوحدات المسلمة نتيجة تغيير سياسة التسليم من 3 إلى 4 سنوات. إضافة إلى انخفاض التعاقدات والحجوزات البيعية بنسبة 3 في المئة عن الفترة المقارنة نتيجة انخفاض الطروحات الجديدة. وحققت الشركة مبيعات تعاقدية خلال التسعة أشهر 3.736 مليارات جنيه، مقارنة بـنحو 3.84 مليارات جنيه في الفترة المقارنة.