اقتصاد مصر

توقع رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم» القابضة للاستثمار المصرية نجيب ساويرس، اتجاه سياسة البنك المركزي خلال العام الحالي نحو تثبيت أسعار الفائدة. وأكد ساويرس، أن الاستثمار في مصر يتجه نحو الأداء الجيد، قائلاً: «هناك فرص جيدة جداً في مصر ونشارك الدولة في حل معوقات الاستثمار». وقامت مصر بخفض أسعار الفائدة خلال 2019 بنحو 4 مرات بواقع 450 نقطة. وكان من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماع للجنة السياسات النقدية الأخير بالعام في الشهر الماضي، إلا أنه تم إرجاؤه إلى 16 يناير 2020 بسبب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية. وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 في المئة (بزيادة أو انخفاض 3 في المئة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.