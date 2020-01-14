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نظمت الأكاديمية البريطانية للرياضة (BAS) للمرة الرابعة على التوالي رحلة مشوّقة ومليئة بالمرح إلى منطقة بريديل بإقليم ترانسيلفانيا التي تعدّ أعلى مدينة في رومانيا حيث يبلغ ارتفاعها 1600 متر؛ وهو منتجع جبلي جميل يقع بالقرب من براشوف في ترانسلفانيا، ولا سيما في فصل الخريف من العام، والتي استمرت لمدة 6 أيام.

وخلال الرحلة التي ضمت 20 طالبًا وطالبة، وباشراف 3 معلمين من الأكاديمية البريطانية في الكويت، شارك الطلاب في العديد من الأنشطة بصحبة مدربين محترفين، والتي تنوّعت بين ركوب الخيل، والتزلج على المنحدرات Luge، والبولينغ، وركوب السيارات على الطرقات الوعرة، بالإضافة إلى تسلق الصخور، والمشي لمسافات طويلة، والرماية، والسباحة فيParadise Aqua Park، وهو أكبر مركز استجمام وترفيه في أوروبا، وهي الأنشطة التي خططت لها الأكاديمية البريطانية بشكل مميز.

ضم برنامج الرحلة زيارة الأماكن السياحية الفريدة؛ مثل قلعة دراكولا، حيث احتفل الطلاب بعيد الهالوين، وقصر بيليس، وراشنوف، بالإضافة إلى الصعود نحو 1364 مترًا إلى قمة الجبال الشاهقة بواسطة تلفريك في بوستيني، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الفرقة الشعبية المميزة «دور دي مونت» التي أدت رقصات وأغاني تقليدية وخصيصاً لطلاب الأكاديمية. ثم كان الطلاب على موعد مع الحدث المميز والفريد من نوعه؛ وهو «المشاركة في برنامج المواهب»، حيث شاركوا جميعاً في حفل توزيع الجوائز، والميداليات وشهادات التقدير، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية.

وفي اليوم الأخير من الرحلة، وعلى عادة الأكاديمية البريطانية للرياضة في غرس الانتماء الوطني، والشعور بالولاء، والاعتزاز بالوطن، كان الطلاب على موعدٍ مع زيارة سعادة السفير طلال الهاجري، سفير الكويت لدولة رومانيا في مقر السفارة الجديد، والذي قدم لهم شرحاً قصيراً حول أنشطة السفارة، كما قام الطالب أحمد الخضر من طلاب الأكاديمية بتقديم عرض تقديمي حول برنامج الرحلة.

كما أتيحت الفرصة لطلاب BAS للقاء السيد كريستيان جيورجي، أحد أكبر المروجين للرياضة في رومانيا، ومؤسس أكاديمية الأعمال الرياضية، وهي أول أكاديمية متخصصة في مجال الأعمال الرياضية في شرق أوروبا.

