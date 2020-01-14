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ضمن المسار الثاني «خارج المسابقة» لمهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشرة تنطلق اليوم مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب تأليف تغريد الداود واخراج يوسف البغلي ومشاركة عدد متميز من المسرحيين الشباب .

وفي تصريح خاص بمناسبة المشاركة في مهرجان المسرح العربي صرح الفنان عبدالله عبدالرسول الأب الروحي لمسرح الشباب في الكويت ومستشار الهيئة العامة للشباب قائلا: أشعر بالفخر والاعتزاز لاختيار أحد عروض مسرح الشباب في الكويت وبالذات مسرحية «على قيد الحلم» وهو بلا أدنى شك إنجاز يضاف لمسيرة مسرح الشباب الذي بات اليوم أحد أبرز الرهانات في الحركة المسرحية في دولة الكويت في ظل الاهتمام والرعاية اللذين يحظى بهما الشباب بشكل عام وشباب المسرح بشكل خاص .

وقال المخرج الفنان عبدالله عبدالرسول :

- وأشير هنا الى أن مسرحية «على قيد الحلم» كانت قد خرجت من مهرجان مسرح الشباب 2019 بأكبر عدد من الجوائز من بينها جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وهو بلا أدنى شك حصاد الرهان على جيل الشباب الذي بات حضورها يشكل نبضا إضافيا لرصيد الحركة المسرحية، وأشير بكثير من الفخر والاعتزاز الى أن فرقة مسرح الشباب كانت قد حققت الكثير من الإنجازات على صعيد المهرجانات المسرحية المحلية والخليجية والعربية والدولية. كما أثمن بهذه المناسبة اهتمام الهيئة العربية للمسرح برصد ومتابعة اعمال ومسيرة مسرح الشباب في الكويت .

من جانبها، قالت الكاتبة المسرحية المتميزة تغريد الداود :

- مجدداً أعبر عن سعادتي وفرحتي الغامرة لاختيار أحد أعمالي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي . واليوم حينما تعرض مسرحية «على قيد الحلم» ضمن المسار الثاني، فان مسرحية « غصات العبور» التي تعاونت خلالها مع فرقة مسرح الشارقة الوطني والمخرج القدير محمد العامري كانت قد عرضت في المسار الأول في الدورة العاشرة التي استضافتها الجمهورية التونسية .

وتابعت : أثمن جهود مسرح الشباب بقياداته وكوادره وأيضا الفريق الفني الرائع للمسرحية بقيادة المخرج الفنان يوسف البغلي الذي أضاف الكثير من نبضه الإبداعي وشغفه وعشقه المسرحي الى التجربة مما قدمها بصورة جمالية وقراءة إضافية لرصيد النص الذي هو حكاية شاب يحلم بتحقيق رغباته التي لم يستطع تحقيقها في الواقع .

وأكدت الداود: تمتاز تجربة عرض مسرحية «على قيد الحلم» بروح الفريق والاسرة ما منح التجربة قيماً وأبعاداً إضافية أعتز بها وأتمنى ان ينال العرض اعجاب واستحسان الجمهور الذي هو من اهم صناع المسرح في عالمنا العربي.

بدوره، قال المخرج الفنان يوسف البغلي: مسرحية «على قيد الحلم» للكاتبة المتميزة تغريد الداود عبارة عن رحلة الى الحلم عبر رغبات لا تتحقق وقد حرصت على منح التجربة فضاءات أبعد في قراءة النص الذى جاء ثريا وعميقا ويمس المشاهد في كل مكان بالذات جيل الشباب الذين يمثلون اليوم السواد الأعظم من جمهور المسرح في كل مكان من بقاع المعمورة. ولا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أثمن دعم ورعاية مسرح الشباب بجميع قياداته وعناصره الذين ساهموا بتذليل جميع المصاعب من أجل مشاركة العرض في مهرجان المسرح العربي بعد ان تم اختياره وهذا الاختيار بحد ذاته يمثل خطوة إضافية وإيجابية في مسيرة هذه الفرقة التي قدمت للساحة الفنية والمسرحية الكثير من الشباب والمواهب الفنية المتميزة في مختلف مجالات الحرف المسرحية .

وفي ختام هذه المتابعة قال المخرج الفنان عبدالله عبدالرسول :

- أتمنى التوفيق لمسرحية «على قيد الحلم» ويكفينا فخراً ان الكويت تشارك بعرضين ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي حيث شاهدنا منذ أيام مسرحية «الصبخة» التي تتنافس على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي، والله الموفق.

