إضاءات

يبدو ومنذ اليوم الاول لعروض مهرجان المسرح العربي أننا أمام دورة استثنائية ثرية في بحثها عن مسرح عربي جديد ومتجدد . ورغم الاختلاف في وجهات النظر حول هذه التجربة أو تلك إلا أننا وبشكل محوري امام مسارات راحت تجدد في بحثها عن آفاق إضافية لمسرح عربي مختلف واستثنائي على صعيد النصوص والإخراج والتمثيل وغيرها من مفردات صناعة العرض المسرحي .

مسرحية «الرهين» لفرقة المسرح الجهوي باتنة الجزائر يأخذنا المخرج شوقي بوزيد الى اشتغال تحليلي لنص الكاتب المسرحي الجزائري محمد بويش حيث البحث عن الحرية في زمن سجن الحرية وقمعها ومحاولة الانفلات من قبر القمع والقهر والانطلاق الى فضاء الحرية العامر بالأمل من خلال حكاية رهين راح يصرخ في وجه آلة القمع مؤكدا بان الإنسان خلق ليكون حرا لذا لابد لبلوغ تلك الحرية من تحد ومواجهة وحراك يمنح الأمل ويستعيد الحرية. في العرض جهد جيد عمل على الذهاب بالنص الى أبعاد إضافية وإن ظلت الترجمة بشكل عام تعاني من بعض الهوامش على صعيد عدد من الحرفيات وفي مقدمتها ذلك الأداء الذي ظل في ذات الدائرة والإيقاع .

أما مسرحية «سماء بيضاء» لفرقة كلاندستينو، تونس فنحن أمام فنان عالي الكعب كاتباً ومخرجاً ونعني وليد داغسني وهنا يجمع كعادته في جملة تجاربه مؤلفا ومخرجا. في العرض الجديد يرتكز على اللغة العربية بعد ان ظل في جملة تجاربه يعتمد على العامية التونسية. ويأخذنا الداغسني الى حكاية رجل غريب وحيد في مكان قصي بعيد في اللازمان واللامكان في قاع الحياة يجد نفسه أمام امرأة تقتحم عليه حياته المساكنة في ليلة عاصفة وسرعان ما تتحول تلك العاصفة التي تحيط بكوخه البائس الى عاصفة تكاد تقتلع ذلك الكوخ لندخل مع العرض في مقايضة ذكية لماحة شديدة الحساسية والعمق تمثل مفصل العمل الذي يرتكز على اداء ثنائي مذهل مدهش ثري عميق لكل من المتميزة أماني بلعج ومنير العماري في تفاعل وتناغم مع مفردات العرض والنص ما منح تجربة وليد داغسني عمقاً إضافياً يرسخ منهجيته واشتغالاته المسرحية كواحد من أبرز أبناء جيله في العالم العربي وتونس على وجه الخصوص .

مسرحية «كيميا» لفرقة المسرح القومي السوري تأليف الكسندر ابرازتسوف وإعداد وإخراج عجاج سليم، نص يتناول ثيمة الاختيار وأهمية معادلة الاختيار في تحديد مصير الإنسان بل البشرية. ويرتكز النص والعرض على معادلة الاختيار في الحب على وجه الخصوص فكيف يكون الحب والاختيار من مجلل بالألم والتعب والظروف الحياتية القاسية التي تلوث كل شيء بل تحول كل شيء الى مسخ وسط تلك الظروف تنشأ علاقة بين نور وضياء لتذهب بنا الى متاهات مشرعة الأبواب على جميع الاحتمالات. قاد التجربة مخرج كبير يمتلك حرفته وأدواته وتجربته لذا نحن أمام عرض قادم من زمن الحرب والدمار ليبحث عن الحب والأمل .

