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الملاحظة الأكثر حضوراً ضمن حصاد مهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشرة، التي تتواصل فعالياتها هذه الأيام في العاصمة الأردنية، ذلك الحضور الطاغي لجيل الشباب.

وهو أمر لم تخلقه الصدفة، بل هوحصاد حتمي لمنهجية عمل واستراتيجية واضحة الملامح، أطلقت منذ اللحظة الأولى، لميلاد هذا العرس العربي الأهم ومن قبله ميلاد الهيئة العربية للمسرح، بمبادرة من لدن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ان تحويل شباب المسرح، بالذات، من مخرجات المعاهد والأكاديميات الفنية المتخصصة إلى رهان التي بدأت ملامحه منذ الدورات الرابعة والخامسة والسادسة ليتواصل.. واليوم حينما نصل الى الدورة الثانية عشرة، نرصد حضور أكثر من مبدع مسرحي شاب، راح يتكرر دورة بعد أخرى مرسخاً بصمته..ومؤكداً مسيرته.. عبر دعم وإسناد واحتفاء من النادر وجوده.

إن تلك المشاركات المقرونة بأعمال مسرحية ذات سوية فنية وإبداعية عالية، أسهمت في ميلاد جيل.. ودعمه.. والأخذ بيده.. جيل عاشق للمسرح يسعى إلى تقديم إبداعات وبصمات تتجاوز بالمسرح العربي تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أبعد وأشمل وأرحب.

ونقول، إن الرهان على الشباب.. هو الرهان على المستقبل.

وعلى المحبة نلتقي

