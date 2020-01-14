نجوم عرب : مهرجان المسرح العربي حاضنة للابداع

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شدد عدد بارز من أهم نجوم وصناع المسرح في العالم العربي على المكانة التي يتمتع بها مهرجان المسرح العربي الذي تتواصل اعمال دورته 12 هذه الأيام في العاصمة الاردنية، مؤكدين على الدور الذي يضطلع به هذا العرس المسرحي الذي راح يحقق المعادلة الأصعب المتمثلة بالاستمرارية التي تمضي بتجليات رفيعة المستوى.

في المحطة الأولى يحدثنا النجم الإماراتي د. حبيب غلوم بقوله: مهرجان المسرح العربي هو أحد ثمار اهتمام ومبادرات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي منحنا هذا الفضاء الرحب والخصب ليحلق المسرح العربي بعيدا عبر التواصل والحوار والتعاون المشترك تحت مظلة الهيئة العربية للمسرح التي تأتي بمبادرة من لدن سموه حفظه الله.

وبودي أن اشير إلى بعد إضافي راح هذا العرس المسرحي العربي يحققه عبر تطوير الحوار المشترك بين اهل المسرح وصناعه في العالم العربي.

من جانبه يقول النجم السوري القدير أيمن زيدان: مهرجان المسرح العربي هو اليوم منصة للإبداع المسرحي العربي . ومحطة لقاء وموعد اساسي للتواصل والحوار وأيضا التنافس من أجل مسرح عربي متميز . وقد كان لي عظيم الشرف بتقديم العديد من المشاركات على مدى الدورات السابقة من عمر هذا العرس المسرحي العربي . وخلال هذه الدورة يقدم لي مسرحية «ثلاث حكايات» في المسار الموازي.

فيما قال النجم السعودي بشير الغنيم: لقد كان لي شرف المشاركة في فعاليات مهرجان المسرح العربي على مدى الدورات الماضية. وأظل انتظر اللحظة التي أتشرف بها بتقديم عرض مسرحي في هذا المحفل المسرحي البالغ الأهمية والذي اعتبره حاضنة للإبداع المسرحي العربي. ويقول المخرج الجزائري القدير محمد شرشال : أولا يعرض لي في المسار الأول الذي يتنافس على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي مسرحية «جي بي إس» للمسرح الوطني الجزائري. أما فيما يخص مهرجان المسرح العربي فهو موعد المسرحيين العرب ومحطتهم للتواصل والحوار والانطلاق بعيدا إلى آفاق إبداعية وفنية وفكرية.

وتقول الفنانة المتميزة سماح:

مجدداً أعود إلى المشاركة في فعاليات مهرجان المسرح العربي وهو أمر يزيدني فخرا واعتزازاً لما يحمله هذا الملتقى من أبعاد وقيمة وهذا ما يجعلنا نؤكد ونثمن الدعم السخي الذي يمنحه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للمسرح والمسرحيين في العالم العربي .

