علم ومعرفة

واصل سلسلة عالم المعرفة مهمتها الثقيلة في صناعة الثقافة العربية، ورفدها بجديد الفكر الإنساني، ومن أحدث إصداراتها في هذا الصدد الموسوعة المهمة «اكتشاف بحار العالم: من العصر الفينيقي إلى الزمن الحاضر» تأليف مايكل نورث، وترجمه عن الألمانية عدنان عباس علي.

نورث الأستاذ في جامعة غرايفسفالد، خصص دراساته لأبحر بعينها مثل المتوسط وبعضها أخذ أبحرًا أصغر وأقل مركزية مثل البلطيق.

ثم قادت أبحاثه التفصيلية الصغيرة هذه إلى عمل موسوعي أكبر تمثلاً في هذا الكتاب الموسوعي.

يطل الكتاب على أكثر من 3000 عام من تاريخ البحار العالمي، ويصف الكفاح الإنساني مع تحديات وأخطار المحيطات ويظهر الإمكانات التي وفرتها للبشرية.

يتناول المؤلف تاريخ حمل البضائع واغتنامها أو حتى خسارتها، وعلاقة البحار بالخيارات العسكرية والتوسعات الاستعمارية، وتاريخ الشحن، وفن بناء السفن والملاحة البحرية وحكم الطرق البحرية.

ويقف عند المحيط والبحر اليوم بوصفه جزءاً من الفضاء الطبيعي للعولمة، وعلاقة ذلك بتدفقات اللاجئين.

ويعتبر المؤلف أن تاريخ المحيطات الجديد يقول الكثير عن عالم اليوم سياسياً وثقاقياً واقتصادياً، ولعل القارئ العربي يقف على أهمية طروحاته حول البحر خصوصاً وأن البلاد العربية تجمعها علاقة وطيدة مع البحر دون أن يبرز ذلك على المستوى الثقافي في دراسات بحثية أو مؤلفات.

إن قصة البحار هي نفسها قصة العالم، وهي تاريخ البشرية لكن بمنظور مختلف، كما نفهم ذلك من الاستهلال بمقطع شعري لديريك والكوت: أين شواهدكم، معارككم، شهداؤكم؟ أين ذاكرتكم القبلية أيها السادة؟

في القبة الرمادية. البحر. البحر

قد أقفل عليها. البحر هو التاريخ»

كأن كل شيء من الماء وإلى الماء يعود، بينما يأخذ نورث قارئه عبر عشرة فصول في رحلة ممتعة: اكتشاف البحر، بحر الشمال والبلطيق والأسود، البحر الأحمر وبحر العرب وبحر الصين، ثم البحر المتوسط، بحر الشمال وبحر البلطيق، المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، المحيط الهادئ، عولمة البحار، وأخيرًا كوارث ومخاطر.

تبرز أهمية هذا التأريخ البحري إذا وضعنا في الحسبان أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تغطيها بحار، فهي تكاد أن تكون كرة مائية، بكل ما يعنيه ذلك.

فالبحر كان أساس الحياة ووسيلة للتنقل وميدان المعارك ومكان يستولد الحنين والذكريات، وكثيرًا ما نظرت إليه شعوب بخوف ورعب.. وشعوب أخرى رأت فيه باعثا على الطمأنينة والأمان.

واللافت أن معظم البحار والمحيطات متصلة ببعضها بعضًا في خريطة واحدة، ما أتاح على الدوام تنقل الشعوب والأفراد، وتبادل السلع والخبرات، وبرز دور التجار عبر السفن في بناء الحضارات ونهضة الشعوب.

وعن طريق البحر اشتهرت عمليات تبادل السلع كالأخشاب والحبوب والتوابل والتبغ والسكر، بالتوازي مع تطور فنون وعلوم الملاحة وصناعة السفن.

وإلى جانب تأثيرات البحار في مختلف مناشط الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإنها تلعب دورًا حيويًا في الطقس والمناخ والتوازن البيئي.

