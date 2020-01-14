علم ومعرفة

لا تنسى الكويت رجالاتها ممن شيدوا صروح الثقافة. فالكويت إذ خطت نحو بناء دولتها الحديثة وإعلان استقلالها ودستورها، أدركت تمام الإدراك أن المعنى صنو المبنى، وأن عمارة الإنسان أبقى من عمارة البنيان. وكان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ دوراً مؤسساً ومؤثراً في إطلاق تلك النهضة الثقافية بدءاً من تأسيس التلفزيون وإطلاق مجلة العربي.

والليلة موعد تكريم أحد رجالات الكويت هو الشاعر والأديب والمثقف النبيل عبدالعزيز سعود البابطين الذي اختير شخصية مهرجان القرين في دورته السادسة والعشرين.

بدأ البابطين من نقطة الصفر رحلته العصامية منذ ميلاده في العام 1936 فتأثر بالوالد وبأخيه عبداللطيف المحبينِ للشعر حيث كانا يزودناه بدواوين كبار شعراء العربية.

ولا شك أن فطرته العربية جعلته ينصت ويطرب إلى الشعر إلى أن كتب قصيدته الأولى وهو دون الخامسة عشرة من عمره.

أراد البابطين أن يكون شاعراً، وإن تأخر ديوانه الأول «بوح البوادي» إلى العام 1995، وكان أقرب إلى الشعراء الرومانسيين، والمقلين، مكتفياً بعدد قليل من الدواوين المطبوعة.

وعادة ما ينعزل الشعراء في أبراجهم العاجية يناجون شياطين الشعر، لكن البابطين اختار لنفسه مساراً آخر، مستثمراً خبرته العصامية بأن يبقى بجوار الناس.

كان بإمكانه أن يبكي على طلل جرياً على عادة الشعراء العرب. وكان باستطاعته أن يتحسر على ضياع بيت الحكمة في بغداد ومكتبة الإسكندرية في مصر، لكنه آثر أن يشعل منارة ـ وليس شمعة ـ بدلاً من أن يلعن الظلام.

كان يدرك بحسه العروبي، أن بني قومه يخسرون كثيراً حين يولون ظهورهم للغة الضاد. لكن الله قيد ل «العربية» عبدالعزيز سعود البابطين، حارساً أميناً لها، وحامياً لها من الإفساد والتغريب والتغييب.

لقد سخر البابطين وقته وقلب ـ قبل ثروته ـ للذود عن «العربية» بدءاً من إنشاء مكتبة البابطين التي غدت صرحاً من صروح دولة الكويت، بل من صروح الثقافة العربية كلها، وجعلها منصة يلتقي فيها المبدعون والمثقفون من أرجاء الكرة الأرضية قاطبة. ولم يكن الحلم قاصراً على مكتبة، بل انطلق في مسارات أكثر رحابة، لتكون جائزة عبدالعزيز سعود البابطين، ثم إنشاء مؤسسة البابطين الثقافية هدية الكويت إلى العالم أجمع.

ولأن الرجل كان طموحاً في وعيه، وفريداً في رؤيته، سرعان ما شرع في تدشين مركزاً للترجمة. فاللغة هي أساس الحوار بين البشر، وهي صانعة السلام بين الأمم، فإذا ما أصغينا إلى الكلمة الطيبة ليس ثمة حاجة إلى دوي السلاح. بذلك الإدراك المتزامن مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتقلبات الأحوال في المنطقة العربية، وما عصف بها من حروب وإرهاب. واصل البابطين غرس المزيد من الأحلام.. عبر مدارس تكفل بإنشائها على نفقته الخاصة في العديد من البلدان، وتدشين الكراسي الخاصة بتدريس العربية وآدابها في أرقى الجامعات الأوروبية والعالمية، إضافة إلى برامج الماجستير والدكتوراه، ورعاية الطلاب النابهين الفقراء، وإنشاء مركز البابطين لحوار الثقافات، ووضع مناهج عالمية لتدريس قيم السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة.

لقد توسع البابطين بمشروعه الرائد والفريد من حراسة اللغة العربية، ليكون أحد فرسان الثقافة العربية ووجهائها عبر العالم أجمع.

لا يمكن لتلك العجالة أن تحيط بمنجزات البابطين ومشاريعه المباركة، لذا يصعب حصر أوجه التكريم التي نالها الرجال من كبار زعماء العالم، وأجل المؤسسات الدولية والجامعية، وما تكريمه الليلة من بلده الكويت، وفي مهرجان القرين إلا لمسة وفاء وامتنان وعرفان بالجميل، لرجل قدم لوطنه، وللعالم، كل ما هو جميل. وكان بحق فارساً للثقافة وصانعاً للسلام.

