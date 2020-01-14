علم ومعرفة

إعادة تدوير مجموعة قصص قصيرة للمخرجة السينمائية وأستاذة الأدب الانكليزي «دينا عبدالسلام» وهي المجموعة الأولى لها بعد تجربتها الوحيدة في عالم الرواية و«نص هجرة أبطاله» والتي أحدثت أثرا طيبا في ساحة الكتابة والإبداع جاءت مجموعتها القصصية كما لو أنها كتبتها من خلال عدسة الكاميرا السينمائية التي تديرها لالتقاط مشاهد لصور متتالية لقصص في الحياة تلمسها ونراها من حولنا وتسجلها الكاتبة بعدستها الخاصة. قصص المجموعة تتنوع بين ستة فصول أو صفوف كما تقدمها الكاتبة الصنف الأول وضعت له عنوان «مرتحلون ويحتوي على قصص لبسطاء ومشاهد من حياتهم والصنف الثاني والذي يحمل عنوان «ياما في الجراب ياحاوي» به عديد من الأسرار التي تذيعها ببساطة الحكاية والثالث بعنوان «كواليس» وهو إطلالات على ما هو مغلق والرابع الذي اختارت له عنوان «شبابيك» تطل منه على حكايات وقصص من الحياة وتدخلنا في الصنف الخامس في حروب أهلية لتصل بنا إلى الصنف السادس إلى عالم الجريمة تفصح الكاتبة عن سر مصادر قصصها قائلة: «إعادة تدوير.. حكايات الجدات بين رشفات القهوة وهمس بجنيات المجالس.. قصص لم تكتمل على الطريق.. أحلام مبتورة على الوسائد.. أسرار لم تسمعها الجدران وجدتها مهلهلة في خزانة الذاكرة صنفتها وأعادت تدويرها وأصلحت التالف بألاعيب اللغة».

