عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوى قبول إجراء محادثات في حين نفى وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر ان تكون وزارة الدفاع «البنتاغون» قد حصلت على معلومات استخباراتية مؤكدة حول عزم ايران مهاجمة اربع سفارات اميركية. وقال أوبراين لمحطة «فوكس نيوز» إن «حملة الضغط الأقصى» التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة. وأضاف أن «إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة». وأشار ترامب على تويتر إلى المقابلة التي أجراها أوبراين وقال» فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين عليكم».

من جهة ثانية، نقلت قناة «فوكس نيوز» عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أوتاغوس حضها جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع إيران. وأشارت إلى أن على الجميع المساعدة في «وقف السلوك الشرير والإرهابي لإيران والتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا لتعديل هذا السلوك».

الى ذلك ناقض وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تصريحات سابقة لترامب وقال إنه لا يرى أدلة محددة من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات كما أكد الرئيس. وفي حين اتفق إسبر مع ترامب على أن وقوع هجمات أخرى على السفارات الأميركية أمر مرجح، قال لمحطة «سي. بي. إس» التلفزيونية إن تصريحات ترامب لمحطة «فوكس نيوز» لم تكن تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات. وقال إسبر «ما قاله الرئيس هو أنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إضافية على السفارات. أشاركه في هذا الرأي. لم يستند الرئيس إلى أدلة محددة».وبسؤاله عما إذا كان ضباط المخابرات قدموا أدلة ملموسة بشأن هذه المسألة، قال «لم أشهد شيئا في ما يتعلق بأربع سفارات».

وفي مقابلة أخرى مع شبكة «سي. إن. إن» قال إسبر إن الإدارة الأميركية تلقت «معلومات مخابراتية دقيقة» ترجح وقوع هجوم واسع النطاق على عدد من السفارات، وإن هذه المعلومات لا يمكن أن يطلع عليها سوى «مجموعة الثماني» وهي مجموعة من كبار قادة الكونغرس الذين يتم إطلاعهم على المعلومات الحساسة التي لا يمكن لباقي أعضاء الكونغرس الحصول عليها. وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب وهو ديمقراطي وعضو بمجموعة الثماني إن المجموعة لم تتلق أي معلومات بشأن هجمات محتملة على أربع سفارات. وأضاف شيف «لم تناقش مجموعة الثماني في أي إفادة استهداف أربع سفارات.. تحديدا».

