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واشنطن- أ. ف. ب: أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى «أدلة تكفي لعزله» في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي اليوم نواب الحزب الديموقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.

ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وفي تغريدة قال ترامب إنه ينبغي إغلاق القضية بدون محاكمة، معتبراً أن أي إجراءات في مجلس الشيوخ ستعطي مصداقية لامبرر لها لما يعتبرهُ «حملة مطاردة سياسية» يشنها ضده خصومه الديموقراطيون.

ومنذ قرار مجلس النواب اطلاق الاجراءات لعزل ترامب في 18 ديسمبر لم تقم بيلوسي بتسليم مادّتَي الاتّهام لترامب المتمثلتين بممارسة ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية، كما وبعرقلة التحقيق في الكونغرس وكانت بيلوسي أمِلت أن تتمكن من الضغط على زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل ليسمح بمثول شهود وتقديم أدلة جديدة في المحاكمة لكنّه لم يرضخ.

وأكدت رئيسة مجلس النواب أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام حقّق نتائج مهمّة، وقالت «أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود» وقالت بيلوسي «باتت الكرة الآن في ملعبهم فإما يقومون بذلك (استدعاء الشهود) وإما يدفعون ثمن عدم القيام به».

وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتّهامين الموجّهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب اطلاق اجراءات عزل ترامب كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

و«لم تستبعد» أن يستدعي مجلس النواب بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ. والجمعة لمح ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية الأميركية إلى استخدام صلاحياته الرئاسية لمنع مثول بولتون. لكن ماكونل أعلن بوضوح مؤخرا أن الحزب الجمهوري يملك ما يكفي من الأصوات لعدم الاستجابة لمطالب الديموقراطيين في موضوعي مثول الشهود وتقديم الأدلة الجديدة.

