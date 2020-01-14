عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أظهر شريط فيديو لحظات كان يسخر فيها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والسوري، بشار الأسد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء ذلك خلال حديث تبادله بوتين مع الأسد، أثناء زيارة الرئيس الروسي لسورية قبل أيام، والتي شملت التجول في كنيسة السيدة العذراء في دمشق.

ويبدأ الفيديو بكلام الأسد أنه ينبغي على ترامب أن «يتبع خطوات أحد تلاميذ السيد المسيح حتى يصبح إنسانا صالحا». وتظهر اللقطات التي بثت على شاشة تلفزيون القناة الأولى الروسية بوتين والأسد وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وهم يضحكون.وكان الأسد يتحدث فيما يبدو عن بولس الطرسوسي، أو بولس الرسول، الذي كرس جزءا من حياته لاضطهاد تلاميذ السيد المسيح كما تقول الروايات، وسافر إلى دمشق من أجل اعتقال هؤلاء وجلبهم إلى القدس.وخلال سفره إلى دمشق أصيب بالعمى، لكنه عاد إليه لينقلب توجه الطرطوسي. ورد بوتين على الأسد قائلا «سينصلح حاله (ترامب). ادعه وسوف يأتي».

وعندما قال الأسد إنه مستعد لدعوة الرئيس الأميركي، قال بوتين «سأخبره».

