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الأمطار تغرق مقاتلات إسرائيلية ومعلقون على «تويتر» يقترحون وضعها في «كيس أرز»


القدس- الوكالات: تكبد سلاح الجو الإسرائيلي مبالغ طائلة، جراء موجة طقس سيئ تضرب المنطقة أثرت على طائراته، وفقا لتقارير صحافية محلية. وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن أضرارا بالغة لحقت بمقاتلات سلاح الجو بعد أن اجتاحت مياه الأمطار قاعدة جوية قريبة من مجرى مائي. وحسب تقرير الصحيفة واسعة الانتشار، فقد ارتفع منسوب المياه داخل القاعدة إلى متر ونصف المتر فيما أظهرت صور منتشرة على الإنترنت الطائرات وهي مغمورة بالمياه في قاعدة هاتزور وسط إسرائيل. وأثارت صور الطائرات الغارقة على تويتر موجة من التعليقات الساخرة حيث قال أحد المتابعين: لا أعتقد أن وضع الطائرة في كيس أرز سينفع في إشارة إلى سلوك متبع عند تسلل المياه لأجهزة إلكترونية. بينما قال آخر استخدموا مجفف الشعر. 


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