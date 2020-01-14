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الرياض – الوكالات: أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة سيكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماساتو أوتاكا، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، مساء الأحد، على أهمية بذل الجهود الدبلوماسية وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أوتاكا الى أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعلن عن قرار اليابان بارسال قوة الى المنطقة، وهي عبارة عن سفينة لجمع المعلومات، وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. كما أكد آبي استعداد بلاده لدعم السعودية في قمة العشرين المقبلة والتي تستضيفها السعودية.

واستعرض المتحدث حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان، والذي يعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي بدأت في عام 2016 وتشمل 69 محورا في مجالات التعاون بين البلدين، مبينا أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار. وأكد أوتاكا حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكر بلاده لها على مواصلة واستمرار تدفق النفط الى اليابان بشكل مستقر.

وقال ماساتو أوتاكا، أن آبي أكد بأن أي هجوم عسكري في المنطقة سيكون له تداعيات كبيرة، ليست فقط على السلام والاستقرار في المنطقة ولكن سيكون لها تبعات على العالم أجمع، مضيفاً بأنه لا بد من تجنب أي تصعيد مقبل في المنطقة.

وأضاف: «اليابان حليفة للولايات المتحدة وفي نفس الوقت لديها علاقات قديمة مع ايران، وفي ضوء تلك العلاقتين، تلعب اليابان دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في المنطقة»، مشيراً الى أن اليابان ستواصل جهودها لخفض التوتر وارساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً الى أن اليابان تأمل أن تكون قريبة جداً وعلى علاقة وثيقة مع السعودية.

وأجرى الناطق باسم الخارجية اليابانية الليلة قبل الماضية مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للمملكة، تناولت التوترات الأخيرة في المنطقة وسبل تأمين الملاحة وامدادات النفط.

