عربيات ودوليات

في جلسة ودية خلت من البروتوكولات الرسمية، جذب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الأنظار اليه بارتدائه العباءة العربية الشهيرة خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وفي خيمة «بيت الشعر» في مدينة العلا التاريخية، ظهر شينزو آبي متشحا «العباءة» وسط تبادل الأحاديث مع الأمير محمد بن سلمان.

وحظي رئيس الوزراء الياباني بترحيب كبير؛ حيث قدمت فرق شعبية عروضا فنية من التراث. وتقدم آبي بخالص الشكر لولي العهد السعودي على كرم الضيافة، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي أمس: «أود أن أتقدم بخالص الشكر على الضيافة الحميمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صحراء العلا أحد مواقع التراث العالمي».

وتُعَد مدينة العلا التاريخية، احدى الوجهات السياحية لما تحتويه من ارث عظيم، وطبيعة جبلية ساحرة، وطقس مثالي خاصة في فصل الشتاء.

