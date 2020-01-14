عربيات ودوليات

بغداد – واشنطن – الوكالات: كشف مصدر حكومي عراقي، امس عن الطروحات الأولية حول مستقبل القوات الأميركية في العراق. وقال المصدر ان «هناك تواصلا بين الحكومتين العراقية والأميركية حول مستقبل القوات الأميركية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة». وبحسب ما نقل موقع شبكة» روسيا اليوم» الالكتروني فقد قال المسؤول العراقي ان «واحدة من الطروحات الموجودة، هي أن يتواجد حلف الناتو في العراق ويكون تواجد القوات الأمريكية من ضمن هذا الحلف». وأشار الى أن «مسؤولين حكوميين عراقيين أكدوا للمسؤولين الأميركيين حاجتهم لوجود قواعد أميركية في العراق».

وتبنى البرلمان العراقي الأحد الماضي، قرارا يلزم الحكومة العراقية بانهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ذلك بأيام أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «ارسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأميركية من العراق».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغوس» في بيان «في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه الى العراق سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لاعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات».

من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، في برنامج «هذا الأسبوع» على قناة ABC الأميركية، ان الولايات المتحدة لن «تنقطع وتهرب» من العراق بسبب تهديدات النظام الايراني، ولن تُجلي رعاياها بسبب تهديدات شخص ما، مشيرا الى التعزيزات التي أرسلت الى السفارة في بغداد، والتي جاءت بعد محاولات المحتجين اقتحام سفارة الولايات المتحدة. وأضاف «لن نحصل على بنغازي أخرى. لن يكون لدينا استيلاء آخر شبيه لما حدث لسفارتنا في طهران حيث تم احتجاز دبلوماسيينا كرهائن».

وأشار الى أن الادارة الأميركية تحب أن ترى عودة الجنود الأميركيين، لكنه أكد أن سبب تواجد القوات الأميركية هو تنظيم «داعش» مشيرا الى أنه عند وصول الرئيس ترامب كان «داعش» موجودا فعليا في سورية والعراق والآن تم هزيمته. وأوضح أنهم يبحثون مع الحلفاء تقاسم الجهود لتدريب القوات والجيش العراقي لهزيمة «داعش». وقال أوبراين «انه يرغب في الافصاح عن المعلومات الاستخباراتية وراء هجوم قاسم سليماني»، مضيفا «نريد أن نبقي الشعب الأميركي في أمان».

وتباع انه يعتقد أن النظام الايراني «يمر بأسبوع سيئ للغاية» وأضاف «هذا النظام يعاني من أقصى قدر من الضغط، ويعاني من عدم الكفاءة، وقد سئم الشعب الايراني من ذلك». وحول اذا كانت الولايات المتحدة تدعم تغيير النظام في ايران قال أوبراين ان هذه «لم تكن سياسة ادارة (الرئيس دونالد) ترمب، لكنه يدعم حقوق الانسان». وتابع ان أفضل ما يمكن أن نفعله للشعب الايراني والعالم هو مواصلة حملة الضغط القصوى لضمان عدم حصول النظام الايراني على سلاح نووي، ووقف أنشطته الارهابية في المنطقة، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية».

