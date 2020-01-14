عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية «فرانس 24» بثت امس من عودة تنظيم «داعش» وصعوده مجددا في الشرق الأوسط. وقبيل جولة أوروبية يبدأها الملك اليوم وتشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس حذر عاهل الأردن في المقابلة من «عودة واعادة تأسيس لداعش». وقال الملك «سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة واعادة تأسيس لداعش، ليس فقط في جنوب وشرق سورية، بل وفي غرب العراق أيضا». وأضاف «علينا التعامل مع عودة ظهور داعش»، مؤكدا أن هذا «تهديد لنا جميعا ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم». وأشار العاهل الأردني الى خروج مقاتلين أجانب من سورية واعادة تمركزهم في ليبيا، مؤكدا أنه «من المنظور الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، هذا سيكون محور نقاش مهم في الأيام القليلة القادمة». وأضاف الملك أن «عدة آلاف من المقاتلين الأجانب قد غادروا ادلب (شمال سورية) وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وهذا أمر علينا جميعا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020».

وفي الشأن العراقي اعتبر الملك عبد الله أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعادت الأمور خطوتين الى الوراء، مؤكدا أنه يؤمن بقدرة الشعب العراقي على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق.

وحول تصاعد التوتر الأسبوع الماضي بين ايران والولايات المتحدة، عبر الملك عن أمله بأن «نقوم في الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر». وقال انه «لغاية الآن، يبدو أن هناك تهدئة، ونرجو أن يستمر هذا التوجه، اذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في منطقتنا الذي يؤثر على أوروبا وبقية العالم».وأكد العاهل الأردني أن «مايحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت، وعملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين».

