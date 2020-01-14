عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أوقفت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها أمس بعدما أطلق البركان «تال» سحباً من الرماد في أنحاء المدينة وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثورانه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية «تسونامي». وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول «تال» أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رماداً لليوم الثاني من فوهته الواقعة في وسط بحيرة على بعد 70 كيلومتراً جنوب مانيلا. ووصل الرماد لمسافة أكثر من 100 كيلومتر شمالاً، ووصل الى العاصمة مانيلا الصاخبة، ما أجبرها على إغلاق المطار الرئيس في البلاد والغاء أكثر من 500 رحلة جوية دولية ومحلية حتى الآن. وقالت ماريا أنطونيا بورناس، رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل للصحافيين «لقد فاجأتنا سرعة النشاط البركاني». وأضافت «رصدنا حمما. لاتزال عميقة ولم تصل للسطح بعد لكننا نتوقع ثورانا خطيرا في أي وقت». وحذرت السلطات من أن ثوران البركان قد يؤدي الى موجات «تسونامي» في البحيرة. وأجلت السلطات أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان.

