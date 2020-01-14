دوليه

انتزع موناكو تعادلا مثيرا من باريس سان جرمان في عقر دار الاخير بنتيجة 3-3 في ختام المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي اول من أمس. ورفع سان جرمان رصيده الى 46 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن منافسه المباشر مرسيليا لكن الاول يملك مباراتين مؤجلتين بينها واحدة مع موناكو على ملعب لويس الثاني في الامارة غدا.

وجاءت المباراة سريعة من قبل الطرفين لا سيما الشوط الاول الذي شهد تسجيل خمسة اهداف. وافتتح البرازيلي نيمار التسجيل مبكرا عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسبق احد مدافعي موناكو اليها واطلقها داخل الشباك (3). لكن فريق العاصمة لم ينعم طويلا بتقدمه لان البرتغالي نلسون مارتنز ادرك التعادل بعد اربع دقائق. ثم قام وسام بن يدر هداف الدوري بخدعة رائعة ليتخلص من احد مدافعي سان جرمان واطلق كرة عكسية داخل الشباك مانحا التقدم لفريق الامارة بعد مرور 13 دقيقة معززا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 14 هدفا هذا الموسم. وجاء الرد الباريسي عن طريق نيمار الذي وصلته كرة داخل المنطقة فسددها ارتطمت بقدم المدافع فودي توريه وتحولت خطأ في مرمى فريقه مدركا التعادل لسان جرمان (24). وقبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها نيمار بنجاح رافعا رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم. وزج مدرب موناكو الجديد الاسباني روبرت مورينو بالمهاجم الجزائري اسلام سليماني لزيادة الفعالية الهجومية في الدقيقة 65 وبعد نزوله بخمس دقائق نجح في ادراك التعادل بعد فشل دفاع سان جرمان في تشتيت احدى الكرات. وحقق نانت اول فوز له على سانت اتيان في عقر دار الاخير منذ 20 عاما عندما تغلب عليه 2-0. وارتقى نانت الى المركز الرابع برصيد 32 نقطة مستغلا سقوط ليل امام ديجون 0-1.

