دوليه

أكد تقرير صحافي إسباني، أول من امس، أن ريال مدريد سيخسر جهود لاعبه سيرجيو راموس خلال الفترة المقبلة. وشارك راموس في لقاء أتلتيكو، أول من امس، بنهائي السوبر الإسباني، كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب. ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بسبب إصابة في الكاحل. وصرح راموس بعد المباراة: «تسديد ركلة الجزاء على طريقة بانينكا؟ نعم فكرت، لكن كاحلي لم يكن مستعدًا بسبب الركض كثيرًا». وأضاف: «شعرت بألم في الكاحل، وكنت خائفًا للغاية، ومع مرور الوقت أصبح الجو أكثر برودة وازداد الألم، لكن في النهاية هناك الكثير من الأمور تنسيك الأوجاع، الآن أنا مرهق للغاية، وآمل ألا يستمر ذلك لفترة طويلة».