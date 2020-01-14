دوليه

بات الارجنتيني سيرخيو اغويرو افضل هداف اجنبي في الدوري الانكليزي الممتاز بتسجيله ثلاثية لفريقه مانشستر سيتي الذي سحق مضيفه استون فيلا 6-1 أول من امس وانتزع المركز الثاني من ليستر سيتي الذي سقط على ارضه امام ساوثمبتون 1-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين. ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 47 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليستر سيتي لكنه بقي بعيدا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة. وتابع مانشستر سيتي عروضه القوية، فبعد ان لقن جاره وغريمه مان يونايتد درسا بالفوز عليه في عقر داره 3-1 الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ضرب بقوة مجددا الاحد بسداسية مقابل هدف واحد ضد استون فيلا بينها اربعة اهداف في الشوط الاول. وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل بعد مجهود فردي قبل ان يسدد كرة ماكرة في الزاوية السفلى لمرمى فيلا (18)، ثم اضاف الجزائري الدولي الثاني مستغلا دربكة داخل منطقة الجزاء (24). وحمل الهدف الثالث توقيع اغويرو الذي سدد كرة قوية من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس فيلا (28). وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول مرر صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين كرة عرضية ماكرة باتجاه البرازيلي غابريال جيزوس ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك. ووسع اغويرو الفارق في الشوط الثاني بعد ان راوغ مدافعين في منطقة الجزاء ليرفع رصيده في الدوري الى 176 هدفا ليصبح بالتالي افضل هداف اجنبي بفارق هدف واحد عن الفرنسي تييري هنري. ثم عادل اغويرو رقم مدرب تشلسي حاليا ولاعبه سابقا فرانك لامبارد في عدد الاهداف (177) بتسجيله الهاتريك رافعا النتيجة الى 6-0 بتمريرة من محرز (81). وسجل المغربي الهولندي انور الغازي هدفا شرفيا لفيلا في الرمق الاخير من ركلة جزاء. وتابع واتفورد نتائجه الايجابية منذ ان تولى نايجل بيرسون تدريبه الشهر الماضي بفوزه على مضيفه بورنموث 3-0 ليخرج من دائرة الخطر مرحليا. ورفع واتفورد رصيده الى 22 نقطة في المركز السابع عشر في حين بات بورنموث في دائرة الخطر في المركز التاسع عشر قبل الاخير بعد ان تجمد رصيده عند 21 نقطة.