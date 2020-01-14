محلية

إن ما يمر به النادي العربي هذه الأيام والشهور القادمة سيكون درسا صعبا على هيئة الرياضة استيعابها؟ وهي من اقترحت النظام الأساسي النموذجي (الضعيف)... فسمعنا وقرأنا وقيل لنا من مصادر موثوقة بعدم قدرة هيئة الرياضة بالتدخل لاعتماد الجمعيات العمومية الست التي عقدت وان تعتمد او ترفض انعقادها؟ اذا فكيف لكم بتقديم نظام فاشل ليس له نهاية؟ ذكرتمونا بالمادة التي كانت سببا للتدخل الحكومي في موضوع من يعتمد التقريرين الاداري والمالي اذا لم نحصل على النصاب لحضور أعضاء الجمعية العمومية للاجتماعات الثلاثة القانونية بالأندية الرياضية.... قبل خمس سنوات؟

ان مثل هذا الوضع اعطى مؤشراً متقدماً بأن هذا النظام يجب ان ينسف ويكون هناك نظام اكثر جودة من حيث الأفكار التي تصاغ فيها لقوة الجمعيات العمومية (مدمرة الرياضة الكويتية). اذا فالواجب على مجلس ادارة الهيئة ان تعالج هذا الخلل بالسرعة الممكنة ولا تنتظر ما سيحدث في العربي لكي تأخذ Action حتى لا يتكرر ما يحدث بالعربي الى اندية اخرى تنتظر ما ستحسمه لجنة التحكيم الرياضية باللجنة الأولمبية الكويتية... ومن ثم محكمة الكاس اذا تظلم أي طرف من قرار لجنة التحكيم في الكويت. فحيث ان من واجبات مجلس الادارة ان ترسم السياسة العامة للهيئات الرياضية الاهلية فهي من صميم واجباتها ان تعيد النظر بقانون الرياضة والنظم الأساسية الجديدة لتحمي الرياضيين من عبث البعض الذي يحلم ان يكون مشرفا لفرق الناشئين في النادي العربي. واتمنى ان يكون الامر واضحا وجليا لكيفية حل مثل هذه المشكلات وابعادهم عن تدمير النادي العربي لان تاريخ النادي أكبر من تاريخ ميلادهم؟ فمن يعبث في اسم النادي العربي لن يرحمه التاريخ... فمن خدم العربي ما زال الناس يشيدون به مثل العم واللاعب الفذ عبد الرحمن الدولة والصخرة السوداء مرزوق سعيد (الله يعطيهم طول العمر) وآخرون كانوا من صناع هذا التاريخ العريق للزعيم (اذا اكو زعيم الآن؟). فالأمور او القادم سيكون اسوأ بين من يتصارع على أحقيته بالقرارات التي اتخذت الأسبوع الماضي... ولكن من يستطيع ان يعطيهم هذا الحق؟؟؟ هل الجمعية العمومية او هيئة الرياضة او مجلس ادارة الهيئة او لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة او اللجنة الأولمبية الكويتية او لجنة التحكيم او محكمة الكاس او اللجنة الأولمبية الدولية؟ سؤال يصعب الاجابة عليه في الكويت فقط؟ الامر الواضح الان هو ادارة النادي من المجلس الحالي الى ان تتضح الرؤية القانونية (الله يحفظ العربي من الغرباء)...

والله من وراء القصد.

