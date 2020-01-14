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يبدأ الكويت اليوم مشواره الصعب في مسابقة دوري أبطال آسيا بمواجهة مضيفه الفيصلي الأردني في 07:00 مساءً على ستاد عمان الدولي ضمن الدور التمهيدي الأول للمسابقة.

ويخوض الكويت سلسلة من المواجهات الصعبة في الدور التمهيدي للمسابقة، إذ سيكون عليه تجاوز عقبة مضيفه استقلال الإيراني في الدور التمهيدي الثاني يوم الثلاثاء المقبل في حال فوزه على الفيصلي اليوم، قبل أن يحل على الريان القطري في الدور التمهيدي الحاسم يوم 28 من الشهر الحالي من أجل التأهل إلى دور المجموعات. وفي حال فشل الأبيض في التأهل، فإنه سيلعب في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الوحدات أو الفيصلي الأردني والأنصار اللبناني والوثبة السوري، وسيكون السالمية بديلاً للكويت في حال نجح الأخير في بلوغ دور المجموعات لدوري الأبطال.

ووصل الكويت إلى عمان السبت وخاض 3 حصص تدريبية آخرها أمس على ملعب المباراة تحت قيادة مدربه الوطني وليد نصار. وتقام المباراة دون جمهور تطبيقاً للعقوبة التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على النادي الأردني بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته الآسيوية الأخيرة مع الجزيرة في مايو 2018 ضمن إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي. ويدخل الأبيض اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بكأس ولي العهد على حساب العربي بركلات الترجيح بالإضافة إلى تصدره الدوري الممتاز. وتجاوز الفريق المرحلة الصعبة وتراجع النتائج في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تعاقد الإدارة مع العراقيين أمجد عطوان وعلاء عباس والبرازيلي بيسمارك إلى جانب أحمد الزنكي القادم من الشباب. ويفتقد الأبيض مهاجمه العاجي جمعة سعيد أبرز الأوراق الهجومية في الفريق والذي يغيب حتى نهاية الموسم، لكن المدرب نصار يملك حلولاً هجومية أخرى بوجود بيسمارك وعباس ويوسف ناصر وفيصل زايد والزنكي ويعقوب الطراروة. في المقابل، يدخل الفيصلي المباراة تحت قيادة مدربه الجديد التونسي شهاب الليلي الذي خلف الأردني راتب العوضات، ويملك الليلي خبرة بالملاعب الأردنية حيث سبق له تدريب الجزيرة الموسمين الماضيين، ويعرف إمكانات لاعبي الفيصلي جيداً.

