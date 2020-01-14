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تستكمل اليوم منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة 3 مباريات تجمع السالمية مع اليرموك على ستاد صباح السالم، والنصر مع القادسية على الملعب ذاته، والتضامن مع العربي على ملعب التضامن. وبعد أن توقفت البطولة 20 يوماً لإقامة بطولة كأس ولي العهد التي توج بلقبها الكويت على حساب العربي الثلاثاء الماضي، استؤنفت السبت الماضي بلقاء كاظمة مع الساحل الذي انتهى بفوز البرتقالي 3-0، وتأجلت المباريات الثلاث المتبقية بعد إعلان الحداد العام لوفاة السلطان قابوس سلطان عمان، علماً بأن لقاء الكويت مع الشباب تأجل كذلك لارتباط الأول بمباراة الفيصلي الأردني اليوم المقبل ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا. في المباراة الأولى، يتطلع السماوي الذي يتشارك في الصدارة مع الكويت برصيد 17 نقطة إلى استغلال غياب الأبيض عن هذه الجولة والانفراد في الصدارة. وحقق السالمية فوزاً ثميناً على الكويت في الجولة الماضية ليتساوى معه في الرصيد، لكن السماوي عاد ليتعثر في الجولة الأولى من كأس ولي العهد أمام الفحيحيل بركلات الترجيح. وتحسن أداء السماوي منذ تولى الوطني سلمان عواد ومساعده فراس الخطيب مهمة التدريب، ويضم الفريق أسماء مميزة أبرزها البرازيليين اليكس ليما وفابيانو ومساعد ندا ونايف زويد وفيصل الشمري والصاعد حمد القلاف ومحمد السويدان، وقد تشهد مواجهة اليوم مشاركة الوافد الجديد للسماوي حسين الموسوي القادم من العربي على سبيل الإعارة حتى آخر الموسم. على الجانب المقابل، يبحث اليرموك الذي يقوده الوطني هاني الصقر عن انتصاره الأول في المسابقة حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات مع النصر والساحل والكويت.

ويدرك السالمية أن المنافسة على لقب الدوري تتطلب عدم التفريط في أي نقطة خصوصاً أمام فريق المؤخرة، لأن التعثر في مواجهة اليوم سيمنح القادسية الثالث برصيد 16 نقطة الفرصة لاعتلاء الصدارة في حال فوزه على النصر اليوم. ويتطلع الاصفر إلى الظهور بصورة مغايرة بعد التعاقد مع الأردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد أن ودع الفريق كأس ولي العهد من الدور الأول عقب الخسارة أمام العربي بركلات الترجيح.

وأحرز القادسية لقب السوبر على حساب الكويت الذي توج بلقب كأس ولي العهد، ويتبقى أمامه بطولتا الدوري وكأس الأمير، و يدرك مدرب الأصفر الإسباني بابلو فرانكو أن منافسة الأبيض والسماوي على الصدارة تتطلب حصد النقاط بغض النظر عن المستوى. ومن المنتظر أن يواجه القادسية صعوبة في تجاوز النصر الذي تحسن أداؤه خصوصاً في بطولة كأس ولي العهد التي أحرز المركز الثالث فيها بعد خسارته أمام العربي في الدور نصف النهائي بهدف يتيم. وفي اللقاء الثالث، يريد العربي الاستمرار في نتائجه الإيجابية وتجاوز خسارة نهائي ولي العهد أمام الكويت بركلات الترجيح. وبعد أن بدأ الأخضر الموسم بصورة «كارثية» جعلت يحتل المركز الأخير في بعض الجولات، استعاد الفريق توازنه وصعد إلى المركز السابع برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن التضامن الذي يحتل المركز الثامن. وعزز الأخضر صفوفه بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع العاجي سيدريك هنري والسوري أحمد الصالح بالإضافة إلى الثلاثي المحلي وليد العازمي ونايف حميد ومحمد زنيفر. وبالمثل تعاقد التضامن مع المحترفين البريطاني أليكس داير والمالي سامبا دياكيتي لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واستغنى عن الليبي محمد عبد الناصر والبرازيلي جوليو هيرم، ليصبح محترفي الفريق الكاميروني هيرمان كواو والغاني ستيفن بادو والبرازيلي اليكس هانز إلى جانب داير ودياكيتي.

