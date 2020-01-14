دوليه

تغلب منتخب الإمارات على نظيره الكوري الشمالي 2-0 امس على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند.وسجل خليفة الحمادي (17) وزايد العامري (30) هدفي الفوز لصالح الأبيض الإماراتي.

وتصدرت الإمارات مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للأردن، ونقطة لفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط.

وبدأ منتخب كوريا الشمالية المباراة بصورة جيدة، وسنحت له فرصة في الدقيقة السادسة عبر رأسية باك كوانغ-تشون التي مرت خارج الخشبات الثلاث.

ولكن منتخب الإمارات نجح في افتتاح التسجيل عندما أرسل يحيى نادر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى خليفة الحمادي داخل المنطقة ليستدير ويسدد بعيداً عن متناول الحارس كانغ جو-هيوك (17).واستمر تفوق المنتخب الإماراتي من ناحية السيطرة الميدانية، ليضيف الهدف الثاني بعدما أرسل عبدالله رمضان تمريرة عرضية من الجناح الأيمن وصلت إلى زايد العامري الذي تخلص من مدافعين بطريقة رائعة وسدد الكرة بهدوء في الشباك (30).

في المقابل كانت أخطر الفرص لكوريا الشمالية قبيل نهاية الشوط الأول عندما هيأ كيم هوي-هوانغ الكرة أمام باك كوانغ-هون على باب المرمى ليسدد محاولة أبعدها الدفاع الإماراتي قبل عبور الخط (45).في الشوط الثاني، حاول منتخب كوريا الشمالية الانطلاق نحو الهجوم من أجل تعديل النتيجة، ولكن لم ينجح في تهديد مرمى الحارس الإماراتي محمد الشامسي.وضاعت على الإمارات فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثالث، عندما سدد خليفة الحمادي محاولة من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى الكوري الشمالي (60). وكان منتخب سورية خطف الفوز في الوقت القاتل عندما تغلب اول من امس على اليابان 2-1 اول من امس على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.وسجل عبد الرحمن بركات (9 من ضربة جزاء) وعلاء الدين دالي (88) هدفي سورية، في حين أحرز يوكي سوما (30) هدف اليابان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً تعادل السعودية مع قطر 0-0 على ذات الملعب.وتصدرت سورية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام السعودية، مقابل نقطتين لقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.

