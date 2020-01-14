دوليه

يأمل منتخب العراق في تحقيق الفوز وضمان التأهل للدور ربع النهائي عندما يتقابل مع تايلند المضيفة اليوم على ستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً، فيما يخوض منتخب البحرين مواجهة الفرصة الأخيرة عندما يتواجه مع أستراليا اليوم على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني. وتتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لتايلند ونقطتين للعراق ونقطة للبحرين.ويحتاج منتخب العراق لتحقيق الفوز من أجل التأهل، أما المنتخب البحريني فيحتاج للفوز على أستراليا وانتظار عدم انتهاء المباراة الثانية بالتعادل بين العراق وأستراليا.

وأكد سمير شمام مدرب منتخب البحرين على أهمية الفوز في هذه المباراة، وقال: «أمامنا مباراة واحدة الآن، وسوف نحاول أن نحقق الفوز كي نرفع رصيدنا إلى أربع نقاط، ونبقي على آمالنا في التأهل عن المجموعة. «في الجهة المقابلة طالب غراهام آرنولد مدرب أستراليا لاعبي فريقه أن يحافظوا على الثقة بأنفسهم، وقال: أقول للاعبين إننا في هذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، يجب أن نثق بأنفسنا ونلعب من أجل الفوز».

وأردف بالقول: «توقعنا أن نتمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام العراق، ولكن في كرة القدم لا تحقق النتائج المطلوبة دائماً، ثم حققنا فوزاً رائعاً في المباراة الثانية أمام تايلند، ولكن تلك المباراة انتهت الآن».وتابع: «المباريات السابقة باتت من الماضي، وما يمكن أن نقوم به هو أن نستعد جيداً للمباراة أمام البحرين، حيث يجب أن نتعافى جيداً ونركز ذهنياً كي ندخل المباراة بجهوزية كاملة».

من جانبه،أكد عبد الغني شهد مدرب العراق على أهمية مواصلة التصاعد في المستوى بالنسبة لفريقه في المباراة الثالثة، وقال: «المباراة المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة لنا، يجب أن نراجع الموقف بشكل كامل، ونحاول تفادي عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في أول مباراتين».وأضاف: «يجب أيضاً أن نعمل على استغلال الفرص التي تسنح لنا أمام المرمى، كي لا نكرر ما حصل في المباراتين السابقتين».

وكشف مدرب العراق: «لدينا عدة خيارات في التشكيلة، ويمكن أن نستفيد من هذه الخيارات في المباراة أمام تايلند، ولكن هناك وقت قصير لمعالجة الأمور، كي نحصل على النقاط الثلاث المهمة في هذه المباراة، والتي ستكون الفرصة الأخيرة للتأهل».من جهته طالب أكيرا نيشينو مدرب تايلند لاعبيه بالارتقاء بمستواهم من أجل تحقيق التعادل الذي يكفيهم من أجل التأهل.

