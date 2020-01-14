دوليه

تأهل بيراميدز المصري الى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الافريقي اول من امس بفوزه على ضيفه المصري 2 - 0 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى. وجدد بيراميدز فوزه على مواطنه في الجولة الثالثة 2-1. تقدم بيراميدز عن طريق البوركيني اريك تراوري (19) واضاف نبيل عماد «دونغا» الهدف الثاني (71) ليبتعد بالصدارة برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني. كان بيراميدز الافضل نسبيا في الشوط الاول واحرز هدف التقدم عن طريق تراوري مستغلا عرضية عبد الله السعيد أخطأها الحارس احمد مسعود. واهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز احتسبها حكم المباراة جيان واتارا (43) بعدما سدد ضعيفة تصدى لها الحارس احمد مسعود. واصل لاعبو المصري ضغطهم الهجومي سعيا لإدراك التعادل فيما تراجع لاعبو بيراميدز للدفاع حفاظا علي تقدمهم وشكلت هجماتهم بعض الخطورة علي مرمى الضيوف. ومن هجمة منظمة وحالة ارتباك لدفاع المصري سدد عماد على يسار مسعود محرزا الهدف الثاني لبيراميدز (71).