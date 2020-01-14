دوليه

عاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز بعد غياب 4 جولات وذلك بالفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف اول من امس ضمن الجولة الـ 13. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد الجيش عند 11 نقطة في المركز الـ14. وأدرك الإسماعيلي هدف التقدم بعد مرور 36 دقيقة اذ نجح عبد الرحمن مجدي في اختراق دفاع الجيش قبل أن يتلاعب بالحارس محمد بسام ويصوب الكرة في الشباك الخالية. وضاعف بيكيتي دا سيلفا من تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 81 من اللقاء بعدما خطأ دفاعي فادح أدى لاستحواذه على الكرة ليراوغ محمد بسام بتمرير الكرة أعلاه قبل أن يحولها برأسه في الشباك الخالية. وجاءت الدقيقة 88 لتشهد تسجيل ناصر منسي هدفا رائعا قلص به الفارق بعدما استحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوب كرة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى. وتعادل مصر المقاصة أمام إنبي 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام ضمن ذات الجولة. وأحرز رامي صبري هدف إنبي في الدقيقة 15 في المقابل سجل محمد مسعد هدف التعادل لمصر المقاصة في الدقيقة 29. هذه النتيجة جعلت إنبي يصبح في المركز التاسع برصيد 17 نقطة في المقابل ارتقى مصر المقاصة للمركز 15برصيد 11 نقطة.