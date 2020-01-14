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توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي ان الطقس يكون مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وقال القراوي لـ«كونا» إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي تصاحبه كتلة هوائية باردة ما يتسبب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوقع القراوي أن تكون حالة الطقس اليوم مائلة للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة لامطار متفرقة. واضاف ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاع الموج مابين 2 و6 اقدام. واشار الى ان الطقس ليلا سيكون شديد البرودة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 4 و6 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ويكون مابين 2 و6 اقدام.

