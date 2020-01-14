دوليه

اعتبر التونسي آمن القفصي مدرب المنتخب الكويتي لكرة اليد أن التأهل الى نهائيات كأس العالم هو الهدف الأساس الذي يسعى اليه الفريق خلال مشاركته في البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة خلال الفترة من 16 الى 27 يناير الحالي بمشاركة 13 منتخباً.

وتضم البطولة 4 مجموعات يلعب في الاولى منتخبات البحرين وايران ونيوزيلندا، والثانية قطر واليابان والصين، فيما تضم الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية واستراليا، في حين يلعب «ازرق اليد» في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات العراق والامارات وهونغ كونغ. وتتأهل الفرق الاربعة الاولى في البطولة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في مصر العام المقبل.

وقال القفصي خلال تدريبات المنتخب اول من أمس على صالة نادي الكويت، أن المنافسة على اللقب الآسيوي حق مشروع لجميع المنتخبات المشاركة لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل في ظل مشاركة اقوى منتخبات القارة، وقال: «وضعنا مع مسؤولي الاتحاد التأهل الى كأس العالم كهدف اساس لنا في البطولة لكننا نعلم أن منتخب الكويت يبقى دائماً ضمن الفرق المرشحة لنيل اللقب وهو ما سنسعى اليه خطوة بخطوة».

واشار القفصي الى انه وضع برنامج اعدادي للفريق يحتوى على استراتيجة عمل على المستويات الثلاثة البدنية والفنية والتكتيكية، مبيناً ان الخطة بدأت في الكويت من خلال التدريبات البدنية ثم من خلال المعسكر التدريبي في المانيا الذي شهد تدريبات فنية لرفع مستوى اللاعبين، وقال: «ختمنا البرنامج باقامة معسكر في صربيا خضنا خلاله مباريات على مستوى عال مع منتخب مقدونيا مباراتين ومنتخب كوسوفو مباراتين الى جانب مباراة مع بطل صربيا الامر الذي ساعدنا في ايصال اللاعبين الى أفضل المستويات».

واكد القفصي أن صفوف الفريق مكتملة عدا بعض الاصابات الخفيفة مثل عبدالله الغربللي الذي يعاني من اصابة بسيطة، مشيراً الى انه اختار اللعب في المجموعة التي تضم منتخبات العراق والامارات وهونغ كونغ لأنها على المستوى النظري اقل المجموعات قوة، وقال: «لا يوجد فريق ضعيف في البطولة فجميع الفرق تطمح الى المنافسة الجدية على اللقب وبالاخص المنتخب العراقي الذي يعتبر من اقوى المنتخبات حالياً لكننا سنسعى في البداية الى تجاوز المجموعة ومن ثم سنركز على كل مباراة من اجل مواصلة مشوارنا في البطولة».

وختم القفصي حديثه مطالباً الجماهير الكويتية بضرورة مؤازرة «أزرق اليد» بكل قوة خلال البطولة نظراً لأن الحضور الجماهيري يعتبر دافعاً رئيسياً لتقديم أفضل المستويات.

بدوره أشاد نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والادارية في الهيئة العامة للرياضة علي مروي بالتزام اللاعبين في حضور التدريبات خلال زيارته للفريق أول من أمس.

وقال مروي أن «أزرق اليد» دائماً قادر على المنافسة بقوة على الألقاب رغم الغياب الطويل عن المنافسات بسبب الايقاف الخارجي والذي سيكون له الاثر بالتأكيد على اداء الفريق في البطولة، وقال: «جميع المنتخبات كانت تتطور وتتقدم الى الامام على العكس من منتخبنا الذي عانى من الايقاف لأكثر من اربع سنوات»، وتابع: «رغم هذه الصعوبات لدينا ثقة كبيرة في الفريق وادارتيه الفنية والادارية ونحن جميعاً سنقف خلفه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».

وابدى مروي سعادته في عودة الكويت الى استضافة مثل هذه المنافسات القارية التي تؤكد دور الكويت الرائد في الجانب الرياضي وقدرتها على تنظيم أقوى البطولات.

من جهة أخرى، تصل اللجنة الفنية في الاتحاد الاسيوي لكرة اليد الى الكويت اليوم للاشراف على منافسات البطولة الآسيوية. ويترأس اللجنة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة اسيا امين صندوق الاتحاد الاسيوي بدر ذياب ومدير الاتحاد الاسيوي د. احمد ابو الليل والمدير الفني للاتحاد جاسم ذياب.

وينضم الى اللجنة الفنية امين السر المساعد لاتحاد اليد عبدالله الذياب وذلك للمشاركة في ادارة فعاليات البطولة وستقيم اللجنة الفنية في فندق كراون بلازا الفروانية.

ويشرف على ادارة مباريات البطولة الآسيوية لكرة اليد 9 أطقم تحكيمية من ضمنها الطاقم الكويتي المكون من الحكمين عبدالرحمن الملا واحمد الجيماز الي جانب حكام من اليابان والبحرين والأردن وايران وعمان وكوريا الجنوبية، بالاضافة لطاقمي الحكام المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة اليد من النرويج وسلوفينيا.

